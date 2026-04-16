Фон дер Лайен приветства примирието между Израел и Ливан

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства обявеното по-рано 10-дневно споразумение между Израел и Ливан. То беше обявено от американския президент Доналд Тръмп.
“Приветствам обявеното 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан, посредничено от президента Тръмп. Това е облекчение, тъй като този конфликт вече отне твърде много животи”, каза в съобщение в Х Фон дер Лаейн.
Председателят на ЕК е категорична, че в световен мащаб “се нуждаем не само от временна пауза, а от път към траен мир”.
“Европа ще продължи да призовава за пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Ливан. И ще продължим да подкрепяме ливанския народ чрез значителна хуманитарна помощ”, каза още Фон дер Лайен.
I welcome the announced 10 day ceasefire between Israel and Lebanon, mediated by President Trump.
This is a relief, as this conflict has already claimed far too many lives.
Now, we need not just a temporary pause, but a path to permanent peace.
Europe will continue to call for…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026
Тръмп обяви примирието
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува съобщение, в която заяви, че след проведена историческа среща между Израел и Ливан във Вашингтон, е постигнато 10-дневно споразумение между двете страни.