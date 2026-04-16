Фон дер Лайен приветства примирието между Израел и Ливан

Това е облекчение, каза председателят на ЕК

16.04.2026 | 21:25 ч. 3
Reuters

Reuters

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства обявеното по-рано 10-дневно споразумение между Израел и Ливан. То беше обявено от американския президент Доналд Тръмп.

“Приветствам обявеното 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан, посредничено от президента Тръмп. Това е облекчение, тъй като този конфликт вече отне твърде много животи”, каза в съобщение в Х Фон дер Лаейн.

Председателят на ЕК е категорична, че в световен мащаб “се нуждаем не само от временна пауза, а от път към траен мир”.

“Европа ще продължи да призовава за пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Ливан. И ще ​​продължим да подкрепяме ливанския народ чрез значителна хуманитарна помощ”, каза още Фон дер Лайен.

Тръмп обяви примирието

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува съобщение, в която заяви, че след проведена историческа среща между Израел и Ливан във Вашингтон, е постигнато 10-дневно споразумение между двете страни.

