Тръмп: Израел и Ливан обявиха 10-дневни примирие

Президентът провел разговор с приятеля си Биби Нетаняху

16.04.2026 | 18:56 ч. 11
Reuters

Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва социалната платформа Truth Social, в която обяви, че между Израел и Ливан е постигнато 10-дневно примирие.

"Току-що проведох отлични разговори с високоуважаемия президент Джоузеф Аун от Ливан и министър-председателя Биби Нетаняху от Израел. Двамата лидери се споразумяха, че за да постигнат мир между своите страни, те официално ще започнат 10-дневно примирие в 17:00 ч. източно стандартно време", се казва в съобщението на Тръмп.

Той добавя, че във вторик е била осъществена и историческа среща между двете държаву за пръв път от 34 години насам. Тя се е провела в американската столица Вашингтон, на която е присъствал и държавният секретар Марко Рубио.

"Наредих на вицепрезидента Джей Д. Ванс и държавния секретар Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Разин Кейн, да работят с Израел и Ливан за постигане на траен мир. За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та, така че нека го свършим!", добавя Тръмп.

