$100 млн. за подготовка: САЩ усилват тренировките срещу Китай и Русия

Оръжейното подразделение на Военноморския въздушен център (VMA) е възложило на Northrop Grumman договор на стойност 100 милиона долара за операции и поддръжка с ракети-мишени GQM-163A Coyote до май 2031 г.

GQM-163A Coyote е единствената свръхзвукова ракета-мишена, летяща ниско над водата, произведена в Съединените щати, летеща с над 2,5 Маха на височина до 4 метра (13 фута), за да симулира китайски и руски противокорабни крилати ракети.

Всеки военен кораб в американския флот практикува свалянето на свръхзвукови крилати ракети, които Китай и Русия са усъвършенствали десетилетия, а флотът плати близо 100 милиона долара, за да продължи тази практика за още пет години с единствената американска ракета-мишена, която действително може да възпроизведе действието на тези оръжия, пише Defence.

Отделът за оръжия на Военноморския въздушен център в Пойнт Мугу, Калифорния, е сключил договор с Northrop Grumman Systems на стойност 100 милиона долара за програмата за свръхзвукова ракета за летене ниско над водата GQM-163A Coyote, обхващаща планиране на траекторията на полета, пакети с технически данни и услуги за оперативна поддръжка до май 2031 г. "Coyote" не е оръжие; той е негов заместител, построен да лети точно като противокорабните крилати ракети, които Китай и Русия са разположили срещу американски надводни кораби, предоставяйки на екипажите на ВМС и на системите за противоракетна отбрана на борда на техните военни кораби реалистична цел за обучение и тестове при условия на бойна стрелба.

Китайската противокорабна ракета YJ-12 се движи с над 2 Маха в профил на летене ниско над океана, летейки само на метри над повърхността на океана, за да избегне радарно забелязване, докато не се окаже в рамките на секунди след удара. Руската P-800 Oniks, която Москва е изнесла за Индия, Виетнам и други военноморски сили, следва същата обща геометрия на атака. Иран използва доставени от Русия противокорабни ракети, способни на подобни профили. „Койот“ директно отговаря на тази заплаха: може да се движи с над 2,5 Маха на ниска височина в режим на ниско летене над океана, летейки на едва 4 метра (13 фута) над повърхността на океана, или да се издигне на голяма височина и да се пикира с 3,5 Маха или повече от приблизително 15 850 метра (52 000 фута). Тези два профила на атака, ниско летене над океана и високо летене на пикиране, представляват двете основни геометрии, които съвременните противокорабни крилати ракети използват, и отбранителната система на кораба трябва да победи и двете, за да оцелее.

"Coyote" е единствената свръхзвукова цел за ниско летене над океана,

произведена в Съединените щати и в програмата на ВМС за симулация на високоскоростни заплахи, разграничение, което е от съществено значение на практика, защото няма заместител, ако програмата се прекрати. Когато разрушител Aegis изстреля Standard Missile-6 срещу входяща заплаха в RIMPAC или когато японските Морски сили за самоотбрана валидират своите системи за корабна отбрана срещу симулирана китайска ракетна атака, целта, по която стрелят, е GQM-163A. Договорът за 100 милиона долара запазва тази способност налична до 2031 г.

Програмата започва през 2000 г., когато Orbital Sciences, по-късно придобита от Northrop Grumman, печели първоначалния договор за разработка на ВМС. Първото изстрелване се състоя през 2003 г., а развойните полетни тестове бяха завършени през 2005 г., като Coyote влезе в оперативна служба същата година. Northrop достави своя 200-тен Coyote на ВМС през юни 2025 г., кумулативен сбор, който отразява две десетилетия непрекъснато търсене на производство от клиентска база, която включва не само ВМС на САЩ, но и Япония, Израел, Франция и други съюзнически флоти, изправени пред същата заплашителна среда.

Разпределението на работното място по договора в седем американски обекта, един в Шотландия и един неразкрит обект в Израел потвърждава многонационалния обхват на програмата. Пойнт Мугу изпълнява 27% от работата като основен тихоокеански полигон за изпитания. Полигонът Хебриди в Шотландия изпълнява 6%, поддържайки бойни стрелби на съюзниците на НАТО над Атлантика. Израелският обект изпълнява 3%, което е в съответствие с дългогодишните покупки на Израел на GQM-163A за тестване на собствените му военноморски отбранителни системи.

Договорът обхваща повече от изграждането на самите ракети. Той включва планиране на траекторията на полета, което определя специфичните профили на атака, използвани във всеки тест, и физическото зареждане на целите Coyote върху техните наземни пускови установки преди всеки бойни стрелби. Тези оперативни услуги отразяват как програмата всъщност функционира: всеки тест изисква не само ракета, но и предварително изчислен атакуващ пробег, предназначен да натовари конкретната оценявана система, независимо дали става въпрос за радар Aegis, който се опитва да открие морски скимер на максимална дистанция, или за точково отбранително оръдие, което се опитва да атакува пикираща цел в последните ѝ секунди от полета.

Неотложността на програмата нарасна с разширяването на наличностите от противокорабни ракети на Китай и Русия. Южнокитайско море, където американските ударни групи на самолетоносачи действат редовно, сега е покрито от китайски наземни противокорабни ракети.

Отговорът на ВМС на тази заплаха зависи от системите Aegis, стандартните ракети и оръжия за близък бой, които са били тествани и усъвършенствани срещу Coyote в продължение на две десетилетия тренировки с бойни стрелби. Спирането на тези тестове или намаляването на реализма на целта би влошило готовността на всеки кораб във флота срещу заплахите, които американските военноморски плановици считат за най-опасни.