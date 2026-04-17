Аутсайдер, боец, говори руски: новият шеф на Мосад е хазартът на Нетаняху

По всякакви мерки това е най-страховитата разузнавателна агенция в света. Нейната мрежа от къртици, ръководители на шпиони, специалисти по данни и убийци работи под най-строго прикритие на анонимност. Това важи за всички, с изключение на мъжете – и винаги са били мъже – начело на агенцията. Директорите на „Мосад” се назовават при назначаването им и след това обикновено се превръщат в едни от най-спорните фигури в Израел, пише The Times.

Бинямин Нетаняху, министър-председателят, тази седмица осигури назначаването на 14-ия носител на титлата, генерал-майор Роман Гофман, и той не прави изключение. Член на висшето командване на Израелските сили за отбрана и настоящ военен секретар, или съветник, на Нетаняху, Гофман е външен човек за Мосад: не е непознат, но е рядкост през последните години.

Както при много от назначенията на Нетаняху, той е знаел, че това е спорен избор. Вътрешни кандидати, включително предпочитаният от настоящия директор, бяха пренебрегнати в полза на човек, за когото се смята, че лично симпатизира на твърдата националистическа политика на премиера и, както се опасяват критиците, в резултат на това е по-малко вероятно да му казва суровите истини.

Жалбите вече започнаха да валят.

„Гофман е талантлив офицер, но нито един от талантите му не е от значение за работата, която ще поеме, освен факта, че през последната година и половина е служил като военен секретар на Нетаняху“, написа авторът Йоав Лимор, ветеран журналист, специализирал в областта на сигурността.

Бивши и действащи висши офицери от Мосад също се смятат за недоволни. Позицията на напускащия шеф, Давид Барнеа, не е ясна, но е известно, че той е препоръчал за поста свой протеже, известен само като „А“. „А“ ще стане заместник-директор.

Напускането на Барнеа в края на петгодишния му мандат ще бележи завършването на почти революция в израелския апарат за сигурност от началото на атаките на 7 октомври.

„Мосад”, който има външно ориентирана роля, която не включва Газа, беше пощаден от критиките за провалите в сигурността от онзи ден, когато „Хамас” успя да изненада Израел въпреки признаците и предупрежденията за предстоящата им атака.

Ръководителят на разузнаването на IDF, генерал-майор Ахарон Халива, подаде оставка през април 2024 г., началникът на генералния щаб, генерал Херци Халеви, през март 2025 г., а Ронен Бар, шефът на Шин Бет, агенцията за вътрешна сигурност, през юни 2025 г.

Бар също беше заменен от външен човек, друг генерал-майор, Давид Зини. Нетаняху заяви, че реалностите от 7 октомври „наложиха нов шеф на Шин Бет, който идва извън редиците на организацията“.

„Критичното мислене, което характеризираше генерал-майор Зини в различните му роли, способността му да мисли извън рамките и да адаптира системата към променящата се реалност, заедно с богатия му оперативен и командно-щабни опит в изграждането и разгръщането на сили, доведоха до заключението, че той е най-подходящият човек да оглави Шин Бет в този момент“, заявиха тогава от офиса на Нетаняху.

Многобройните политически опоненти на Нетаняху заявиха, че истинското престъпление на Бар е било да откаже да свидетелства в съответствие с желанията на премиера в периодичното дело за корупция, което все още може да го свали от власт. За разлика от него, Зини, според информациите, е атакувал насаме цялата съдебна система и е заявил, че Шин Бет трябва да се отчита директно пред премиера, а не пред съдилищата.

Гофман има личен опит със сблъсъци със съдебната система. През 2022 г., докато беше началник на дивизия в Израелските отбранителни сили (ИДФ), той разреши изтичане на класифицирана информация като част от операция за влияние на арабски език.

Избраният „източник“ се оказа непълнолетен – едва на 17 години – и в крайна сметка беше арестуван, докато ролята на Гофман не стана публично достояние. Сега той е един от най-изявените критици на Гофман.

Разследванията по този въпрос като част от процеса на проверка забавиха потвърждаването на назначението му до тази седмица. Но има и такива, които казват, че макар операцията да е била грешка, тя също така показва добродетелите на Гофман като шеф на Мосад.

„Той има репутация на много смел и много креативен“, каза Йона Джереми Боб, журналист, написал книги за израелските разузнавателни операции.

„Мосад” може наистина да се нуждае от „нестандартно“ мислене,

тъй като се справя с последиците от поредица от важни повратни моменти в историята на Израел.

Те включват изключително разрушителната война в Газа и последвалата от нея нарастваща непопулярност на Израел по целия свят, както и решението, най-накрая взето след десетилетия на несигурност, да се атакува директно Иран и неговата ядрена програма.

Войната, макар и да е отслабила режима, не е унищожила нито него, нито ядрените му способности, а „Мосад” беше сред агенциите, които предсказваха, че „смяната на режима“ ще успее.

Никой не се съмнява, че е смел. Той беше най-високопоставеният офицер, участвал в бойни действия на фронта на 7 октомври, като уби бойци на „Хамас”, преди да се оттегли, след като беше ранен в крака. Той притежава и други необичайни качества за шеф на Мосад. Той говори по-добре руски, отколкото английски, тъй като е роден и израснал в Беларус.

Тъй като директорът на „Мосад” обикновено е ключов посредник към Пентагона, ЦРУ и МИ6, както и често играе важна роля в международните преговори, абсолютното владеене на английски език се счита за предпоставка за тази длъжност.

Очаква се той да предаде посредническата си роля на колега, но, от друга страна, ще бъде полезен като рускоговорящ при справянето с трудната, изпълнена с любов и омраза връзка на Израел с президента Путин.

Каквито и да са недостатъците му, той най-накрая беше одобрен, включително от съдебната комисия за проверка, и ще заеме поста си през юни. Както при толкова много от решенията на Нетаняху, изглежда, че това е бил дълбоко личен риск, който все пак може да се отплати.