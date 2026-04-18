Звезда от турски тв сериал се е дрогирал с кокаин и трева

Тестът на Бурак Денис е положителен

18.04.2026 | 14:15 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Популярният актьор Бурак Дениз беше арестуван на 9 април по време на мащабна операция срещу дрогата в Турция. Тестът за наркотици на звездата, известен с ролята си в сериала "Кралица на нощта", е положителен, съобщи телевизионният канал AHaber. 

В организма на Дениз са открити следи от марихуана и кокаин. Той е освободен със задължението да се явява редовно в полицията. 

Резултатите от теста за наркотици на Ханде Ерчел, звездата от сериала "Почукай на вратата ми", бяха публикувани по-рано. Още преди да бъдат публикувани резултатите от теста, самата актриса заяви, че никога не е употребявала наркотици. Тестът от кръвни проби и проби от коса, не е показал следи от незаконни вещества.

