IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Мъж откри стрелба в супермаркет в Киев и уби петима ВИДЕО

Десет души са ранени

18.04.2026 | 20:12 ч.
Снимка: Reuters

Неидентифициран нападател е открил огън по хора в района на Киев "Голосиевски“ на 18 април, убивайки най-малко петима души и ранявайки десет други, съобщи Националната полиция на Украйна.

По-късно властите потвърдиха, че стрелецът е бил убит по време на операция по задържане. Според предварителни данни, най-малко 10 души са били ранени при нападението.

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко заяви, че заподозреният е бил убит, когато специални части са се придвижили, за да го задържат. Отрядите за бързо оперативно реагиране (КОРД) на Националната полиция са щурмували магазина, където се е намирал нападателят.

Според Клименко, стрелецът е взел хора за заложници и е открил огън по полицай по време на операцията. Преди нападението преговарящите са се опитали да постигнат мирно решение.

Кметът на Киев Виталий Кличко по-рано заяви, че сред ранените има дете, което е транспортирано до болница.

"Към момента са известни 5 загинали. Моите съболезнования на семейството и приятелите. Към момента 10 души са хоспитализирани с наранявания и наранявания. Всеки получава помощта, от която се нуждае. Четиримата заложници бяха спасени. Разчитаме на бързо разследване. Разследващите от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна работят", написа в профила си във фейсбук Володимир Зеленски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Киев Украйна стрелба жертви ранени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem