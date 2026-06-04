Арабски парфюми, които наподобяват най-известните френски парфюми

През последните няколко години интересът към арабските парфюми нарасна изключително много. Все повече хора започнаха да търсят аромати, които се усещат по-плътно, издържат по-дълго върху кожата и оставят по-силно присъствие. Именно затова дубайските парфюми постепенно започнаха да се превръщат в сериозен конкурент на популярните и френски парфюми.

Преди време много хора свързваха ориенталските аромати само с тежки удови композиции, но днес ситуацията е напълно различна. Модерните дубайски марки започнаха да създават парфюми, които напомнят на някои от най-известните френски аромати в света. Това бързо привлече вниманието на хората, които искат усещане за луксозен аромат, но без да плащат огромни суми.

Точно тук започна огромният интерес към арабските парфюми. Много хора останаха изненадани колко добра трайност предлагат някои арабски парфюми и колко добре имитират скъпите френски парфюми, за които плащате главно за името и бранда. Повечето марки добавят собствен ориенталски характер и точно това прави тези аромати толкова интересни.

Един от най-популярните примери без съмнение е Armaf Club De Nuit Intense Man. Това е аромат, който стана истински хит в целия свят и често се сравнява с Creed Aventus. Много хора харесват комбинацията между свеж цитрус, дървесни нотки и леко опушено усещане. Именно заради това Club De Nuit Intense Man се превърна в един от най-продаваните мъжки арабски парфюми през последните години.

Друг аромат, който привлече огромно внимание, е Lattafa Khamrah. Той няма за цел директно да копира конкретен френски аромат, но много хора го сравняват с доста по-скъпи нишови гурме парфюми. Сладките нотки на ванилия, канела и топли подправки създават много плътен и запомнящ се аромат, който често събира комплименти.

През последните години Maison Alhambra също стана изключително популярна сред феновете на арабската парфюмерия. Марката предлага много аромати, вдъхновени от Tom Ford, Louis Vuitton и други известни дизайнерски брандове. Именно това направи Maison Alhambra една от най-обсъжданите марки сред хората, които търсят по-достъпна алтернатива на скъпите нишови парфюми.

Fragrance World също успя да привлече вниманието на огромна част от любителите на ароматите. Парфюми като Imperium, Barakkat Rouge 540 Extrait и Satin Oud станаха много популярни заради богатото си звучене и добрата трайност. Особено Barakkat Rouge 540 Extrait се обсъжда често сред хората, които харесват Baccarat Rouge 540 и търсят подобен тип ароматно усещане.

Интересното е, че дубайските марки не просто копират известни парфюми. В много случаи те взимат определена идея и след това добавят собствен стил. Често арабските версии са по-плътни, по-сладки и по-топли. В тях се усещат повече ванилия, амбра, мускус и ориенталски подправки. Именно това кара много хора дори да предпочитат дубайските варианти пред оригиналните дизайнерски аромати.

Afnan също е сред марките, които станаха много популярни през последните години. Afnan 9PM например често се свързва с модерните сладки вечерни аромати. Това е тип парфюм, който веднага прави впечатление и е предпочитан най-вече от хора, които харесват по-силен аромат с добра проекция.

French Avenue също започна да привлича все повече внимание. Серии като Royal Blend, Pinnace и Liquid Brun станаха доста популярни сред феновете на ориенталските аромати. Част от тези парфюми имат по-нишово звучене и се усещат доста по-скъпо, отколкото реално струват.

Все повече хора започват да се интересуват и от сладките гурме аромати, които са особено модерни през 2026 година. Парфюми като Lattafa Eclaire, Arabiyat Sugar French Vanilla Latte и Fragrance World Salted Caramel станаха изключително популярни сред хората, които харесват кремообразни и сладки композиции.

Една от основните причини дубайските парфюми да станат толкова популярни е тяхната трайност. Докато много стандартни дизайнерски аромати започват да избледняват сравнително бързо, ориенталските композиции често остават върху дрехите и кожата с часове. Именно това кара много хора да се насочат към арабската парфюмерия.

Другото нещо, което прави впечатление, е визията на самите флакони. Марки като Lattafa, Armaf, French Avenue и Maison Alhambra започнаха да правят изключително красиви бутилки, които изглеждат много по-луксозно от доста масови дизайнерски предложения. За много хора това също има значение, защото усещането за парфюма започва още преди първото пръскане.

Много клиенти споделят, че след като започнат да използват парфюми от дубай, постепенно губят интерес към стандартните френски парфюми. Причината е, че ориенталските композиции често имат повече характер и по-силно присъствие. Те се усещат по-запомнящо се и оставят различно впечатление.

Разбира се, не всеки дубайски парфюм е вдъхновен от френски аромат. Все повече марки започват да правят и напълно оригинални композиции, които комбинират ориенталски и модерни нотки по собствен начин. Именно това е една от причините интересът към арабската парфюмерия да продължава да расте толкова бързо.

През 2026 година вече е напълно нормално много хора да предпочитат арабски парфюми вместо класически дизайнерски предложения. Добрата трайност, модерните композиции и усещането за по-луксозен аромат превърнаха дубайските марки в една от най-обсъжданите теми сред любителите на парфюми.

По време на посещението си в Дубай, Сами Сюлейман – собственик на фирма Bogati.bg Ltd, проведе среща с Амро – управител и представител на една от най-големите компании производители на арабски парфюми в Дубай.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство, работата на едро, директният внос на контейнери с оригинални арабски парфюми, както и кои са най-търсените и успешни аромати на пазара в Дубай.

След проведените разговори беше постигнато споразумение фирмата да стане официален дистрибутор за България. Сред основните теми беше и желанието най-новите арабски парфюми, които компанията представя в Дубай, да достигат до българския пазар възможно най-бързо след тяхното официално пускане.

Партньорството ще даде възможност на клиентите в България да получат достъп до оригинални арабски парфюми, най-актуалните колекции от Дубай, конкурентни цени и богато разнообразие от едни от най-популярните ориенталски аромати.

На снимката: Сами Сюлейман и Амро пред най-голямата стена с арабски парфюми в света, включваща над 2760 различни аромата. По време на срещата е обсъдено и желанието най-новите аромати, представяни в Дубай, да пристигат в България възможно най-бързо, за да бъдат достъпни за българските потребители още при тяхното лансиране.