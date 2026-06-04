Москва няма намерение да плаща за влизането на Ереван в Европейския съюз, който подкрепя киевските терористи. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, предава ТАСС.

"Още по-малко планираме да плащаме за влизане в Европейския съюз (ЕС)", каза тя. "Този ​​съюз води открито враждебна политика към нашата страна и други държави и подкрепя киевските терористи. Не само ги подкрепя, но и ги финансира. Чухме някои словесни спорове относно ОДКС. Че ОДКС се е оттеглила от Армения. Но не успяхме да измислим никаква формулировка тук. ЕАЕС никога не се е оттеглял от Армения."

Тя отбеляза също, че подходът на арменското ръководство, "при който Ереван възнамерява да стъпи на два стола, не устройва никого".

"Мисля, че тези, които започнаха тази каша, ще трябва да вземат решение. Предизборната кампания няма абсолютно нищо общо с това. Става въпрос за ясно определяне на курса, който планират да следват", добави Захарова. "Ръководството на Армения трябва да определи курса си; страната няма да може да седи на два стола между Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Европейския съюз. Чухме някои словесни еквилибристики относно ОДКС. Че ОДКС се е оттеглила от Армения. Но не успяхме да измислим никаква формулировка тук. ЕАИС никога не се е оттеглял от Армения. Подходът на арменското ръководство, при който Ереван възнамерява да седи на два стола в ЕС и ЕАЕС, не устройва никого", подчерта Захарова.