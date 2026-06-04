Новото лице на строителството: иновации, дигитални решения и модерни подходи

Строителният сектор е в период на значителна трансформация – иновациите, устойчивите практики и новите технологии променят начина, по който се проектират, изграждат и управляват обектите. От дигитални инженерни решения и виртуална реалност до автоматизация, компаниите в глобален мащаб все по-активно внедряват модерни решения в работата си, за да подобрят качеството и да оптимизират времето за изпълнение. Тези нови подходи са част от ежедневните операции и в STRABAG, един от големите строителни концерни в Европа, защото правят строителството по-умно, по-безопасно, по-ефикасно и по-устойчиво.

За да разберем как иновациите променят индустрията в действителност, разговаряхме с инж. Димитър Иванов, ръководител на техническия екип в STRABAG България, ангажиран с изпълнението на „FOREST OFFICES“ в София — проект на Райфайзен Пропърти Холдинг Интернешънъл. Той сподели своите виждания относно това как дигитализацията, LEAN и BIM променят начина, по който се създават, управляват и реализират строителните проекти.

„Днешната строителна площадка е много повече от място, където се извършват строителни дейности. Тя е динамична екосистема, в която хората, машините, материалите, логистиката и данните – всички трябва да бъдат в пълен синхрон. Управлението на този сложен процес е едно от най-големите предизвикателства за мен като ръководител. Закъснения, излишни движения, забавяния и грешки – всичко това може пряко да повлияе на сроковете, разходите и безопасността. Именно тук иновациите и технологиите имат практическо и реално значение, защото помагат за ранното идентифициране на проблеми и подобряване на качеството и ефективността на всеки етап от процеса“, посочва инж. Иванов.

По-интелигентно строителство: ефективност, безопасност и методът 8S

STRABAG, една от водещите строителни групи в Европа, разбира, че индустрията се променя с бързи темпове и непрекъснато се адаптира чрез нови иновативни решения в ежедневната си работа. Едно от тях е LEAN — управленски и оперативен подход, насочен към увеличаване на добавената стойност и намаляване на загубите във всеки процес или проект. Компанията прилага тази методология от години с цел повишаване на ефективността, качеството при изпълнението на проектите, и подобряване на сътрудничеството чрез оптимизиране на работните процеси и намаляване на ненужното време, материали и разходи.

„Още преди началото на строителството нашите екипи прилагат принципите на LEAN, за да положат основата за ефективно и устойчиво изпълнение на проектите. Този подход включва анализ на целия жизнен цикъл на проекта — от планирането и проектирането до изпълнението му — като така всяка фаза е добре координирана още от самото начало. Методи като Takt Planning и Pull Planning подпомагат работата ни именно в тази посока – чрез тях следим етапa от строителството, който изисква най-висока прецизност, както и необходимите за него ресурси. За нас в STRABAG е важно да включим и логистичните ни партньори в тези процеси, защото добрата координация между доставчици, производствени бази и строителната площадка е от ключово значение за безпроблемното изпълнение“, допълва инж. Иванов.

За да се гарантира последователното прилагане на инструментите, с които борави LEAN, е разработен методът 5S, както и разширената му версия 8S, който се базира на пет основни стъпки: сортиране (Sorting), систематизиране (Systematize), поддържане на ред и чистота (Shine), стандартизация (Standardization) и самодисциплина (Self-discipline). Към тези принципи се добавят още: 6S – безопасност (пряко свързана с повишаване на нивото на безопасност), 7S – екипен дух (насочен към подобряване на комуникацията между ключовите участници в проектите) и 8S – устойчивост (развитие на екологична и социална отговорност).

От 3D модели до виртуални огледи на строителната площадка

„На строителните площадки на STRABAG промяната започна с промяна в начина ни на мислене – от работа в 2D до дигитални и интегрирани решения за управление на проектите. BIM 5D® (Building Information Modeling) е в основата на този подход, защото ни позволява да обединим цялата документация, данни, графици, разходи в една дигитална система“ – допълва инж. Иванов.

Този метод намира приложение и в проекта „FOREST OFFICES“. Архитектурният дизайн, конструктивното решение, ВиК системите, ОВК инсталациите и електроинсталациите са разработени чрез BIM 5D®.

„Компанията ни е силно напреднала по отношение на употребата на BIM, тъй като разполагаме с вътрешен експертен капацитет да разработим целия проект в 5D, да интегрираме всички инженерни данни, да предложим оптимизации и след това да ги приложим директно на обекта. Способността ни да затворим целия дигитален цикъл — от създаването на модела до реалното изпълнение — ни позиционира сред лидерите в създаването на нови строителни стандарти“, подчертава Иванов.

Днес проектите се разработват чрез 3D, 4D и 5D модели, които обединяват информация за пространството, строителната динамика и разходите на едно място. Във всеки етап от реализацията на даден проект данните се събират и анализират непрекъснато, а това позволява по-добра координация между екипите и по-голяма прозрачност във всички фази. Потенциалните рискове и несъответствия могат да бъдат открити още на етап планиране — много преди да се превърнат в реални проблеми на обекта. Концепцията за „дигитален двойник“ пък позволява проектите да се разглеждат в дългосрочна перспектива, надхвърляща строителството и обхващаща и експлоатационния етап на сградата.

„В допълнение към BIM процесите и за да развием строителните практики, използваме и 360-градусови камери за интериора, дронове за заснемане на външните конструкции и 3D принтери за създаване на модели на бъдещите сгради. Сред иновациите, които прилагаме, са VR очилата, които позволяват на всеки да „влезе“ виртуално в пространството и да „усети“ проекта още преди неговото завършване“, обяснява инж. Иванов.

Бъдещето на строителството: фокус върху устойчивостта

Използването на LEAN и BIM в строителството носи както икономически, така и екологични ползи. Енергийната ефективност, рециклираните материали и устойчивите строителни практики се превръщат в стандарт в индустрията, тъй като все повече инвеститори обръщат сериозно внимание на екологичния отпечатък на строителството.

„Като се има предвид, че строителният сектор е отговорен за около 38% от глобалните емисии на CO₂ и консумира приблизително половината от световните суровини, STRABAG Group следва стратегията си за устойчиво развитие под наслов „Work On Progress“. Тя ясно очертава амбициозните цели на компанията за устойчиво развитие, следвайки научно обоснован план за постигане на нулеви нетни емисии на въглероден диоксид. Пътят към това изисква цялостна трансформация — от добива на суровини и производството на строителни материали, през самия строителен процес, до управлението на сградите и инфраструктурата през целия им жизнен цикъл. Именно затова LEAN, BIM, иновациите и дигитализацията са ключови елементи в това пътуване към бъдещето на строителството“, обобщава инж. Иванов.