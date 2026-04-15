Гърция търси 90 000 работници за туризма – сезонът е под въпрос

Гръцката туристическа индустрия навлиза в новия сезон, изправена пред значителен недостиг на работна ръка, като се очаква най-малко 90 000 позиции да останат незаети, според последните оценки. Недостигът подчертава по-широкия натиск върху пазара на труда в страната, където общите нужди от персонал в секторите надхвърлят 300 000 работници, пише To Vima.

Хотелите, ресторантите и свързаните с туризма бизнеси са сред най-засегнатите, като се борят да наемат персонал за основни роли като сервитьори, домакински персонал, готвачи и помощен персонал. В някои случаи бизнесите вече работят под необходимите нива на персонал.

Недостигът идва в критичен момент, тъй като секторът се подготвя за пиковото сезонно търсене.

Разликата в работната сила не се ограничава само до туризма. Строителните компании отчитат високо търсене на квалифицирани работници, включително техници, заварчици, водопроводчици и оператори на машини. Производството също търси както неквалифициран, така и опитен персонал, докато селското стопанство продължава да се сблъсква с постоянен недостиг, особено по време на периодите на прибиране на реколтата.

Очаква се усилията за справяне с недостига чрез набиране на чуждестранна работна сила да осигурят само частично облекчение. Властите изчисляват, че само едно от всеки четири свободни работни места ще бъде запълнено чрез този канал.

Очаква се общо около 94 500 работници от страни извън ЕС да бъдат приети през 2026 г.,

което е малко повече от предходната година. От тях приблизително 44 000 ще заемат стандартни работни места, 48 000 ще бъдат сезонни работници, а 2000 ще заемат висококвалифицирани позиции.

Общото търсене на работна сила обаче значително надвишава тези цифри, като свободните работни места се оценяват на повече от 360 000.

Голям дял от новоприетите работници ще бъдат заети в селското стопанство и свързаните с него дейности, като се очаква хиляди да подкрепят туристическите операции, особено в услугите за почистване, приготвянето на храна и хотелиерството.

Въпреки тези мерки, търсенето продължава да изпреварва предлагането. Заявленията от фирми за наемане на чуждестранни работници са достигнали около 400 000, което подчертава мащаба на предизвикателството.