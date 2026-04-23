Много европейци „настръхнаха“, след като прочетоха военната стратегия на Германия, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в коментар пред журналиста на „Вести“ Павел Зарубин.

"Мисля, че когато европейците четат подобни редове и научават за подобни планове, те, а вероятно и много европейци, настръхват", коментира Песков съобщенията за приетата стратегия на Германия, която определя Русия като заплаха и също така декларира курс към създаване на най-силната армия в Европа, предава ТАСС.

По думите му, основното е германските власти да не се чувстват привлечени от "нещо, което вече са правили няколко пъти в историята".

"Най-важното е да не вървим там, където вече сме вървели няколко пъти в историята", Песков на въпроса на журналиста от "Вести“"Павел Зарубин за това накъде се е насочила Германия, когато приема подобни документи.