Няма нищо особено ново или изключително в това, когато в този вестник се отбелязва, че демонизирането на един народ е първата стъпка за подготовка на съзнанието за война срещу този народ, срещу тази страна, така че все по-отвратителната омраза срещу руснаците и Русия не е нищо друго освен предвестник на прякото подклаждане на война, за да се подготви съзнанието за „необходимостта“ от война срещу Русия. Подготвят морално европейското население за война срещу Русия, твърди руският посланик в Германия Сергей Нечаев: европейските политици умишлено изкривяват историята и изтриват от паметта на народите в Европейския съюз образа на съветския войник-освободител. Това се прави, каза той, за да се оправдае по някакъв начин милитаризацията на общественото мнение и да се подготви населението за евентуален военен конфликт с Русия. В този контекст, казва Нечаев, образът на съветския войник-освободител е неподходящ; той не се вписва в тази парадигма и се прави опит да бъде променен, пише Фабрицио Поджи за L’AntiDiplomatico.

В нарратива, насочен към подготовката на съзнанието, Русия не може да бъде нищо друго освен „агресорска“ държава: такава е била в миналото СССР, според либералната „историография“, която от над седемдесет години се занимава с разкази за „съветско-германски съюз“ при разделянето на Източна Европа; такава би била и днес, според съвременната проевропейска доктрина, насочена към представянето на нацистко-превратническата хунта в Киев като „жертва на руската агресия“, в момент, в който, напротив, европейските канцеларии подкрепят Киев като „европейски бастион“, който трябва да бъде въоръжен и подтикнат да продължи „войната до победата“, без да се интересуват колко украинци още ще трябва да бъдат изпратени на кланицата за „европейската сигурност“.

Европа е наредила на украинците да умират до 2030 г., пише Владимир Корнилов в РИА Новости, имайки предвид, че, както многократно е повтаряно от различни Руте, Кубилиус, Коста, до пет години Европа ще бъде във война с Русия. Уважаемите господа, разбира се, представят това като „сериозно предупреждение“ за войнствените намерения на Москва, която, според тях, „до пет години, а може би и по-рано“, ще се приготви да атакува „една европейска държава, а може би и повече от една“.

Реалността е, че Европа ще направи всичко възможно, за да поддържа Украйна в състояние на война колкото се може по-дълго;

Москва никога не си е правела илюзии, твърди Корнилов; но напоследък самите европейци престанаха да крият истинските си планове, излагайки открито аргументите и целите си. Така генерал Федерик Вансина, главнокомандващ на белгийската армия, заявява в Le Soir, че "След като конфликтът в Украйна приключи, Европа трябва да бъде достатъчно силна, за да се противопостави на руснаците... до 2030 г. трябва да сме в състояние да кажем на Владимир Путин: дори ако САЩ не се бият на наша страна, той няма да спечели войната срещу Европа. Имаме още няколко години пред нас. Благодарение на куража и пролятата кръв на украинците, които ни помагат. Ето защо им оказваме толкова силна подкрепа“. На по-ясен език: още няколко години украинците ще трябва да продължат да умират, докато Брюксел, който подхранва войната, претендира да седне на масата за мирни преговори. И със сигурност не става дума за някакъв лозунг за защита на "демокрацията" или "европейските ценности": не, се казва направо, че младите и не толкова младите украинци трябва да служат за пушечно месо, докато ЕС се въоръжи до зъби и е готов да влезе директно във войната.

Такова откровено и цинично изявление от страна на главнокомандващия на страна от НАТО, казва Корнилов, е шокирало дори украинските войнолюбци и техните европейски колеги. Депутатът от Радата Алексей Гончаренко коментира:

"Тук трябва да продължаваме да умираме, защото Европа още не е готова. Не е ли твърде висока цената? Колко от нашите трябва да умрат?“ Дори проукраинският германец Юрген Наудит възкликна, че думите на Вансина са „една от най-отвратителните форми на лицемерие, които Европа демонстрира в момента... Това е стратегическа страхливост; морален банкрут. Една страна е оставена сама да плати цената за европейската сигурност."

От друга страна, Вансина просто е изложил без заобикалки европейската стратегия „Readiness 2030“, а именно милитаризацията на Европейския съюз, която трябва да бъде завършена до тази година.

Британците не отстъпват: The Times цитира модела за изкуствен интелект Cassi, според който страната има 24% вероятност да влезе в голяма война през следващите десет години и ще трябва да изразходва повече от 3% от БВП за отбрана. Cassi повишава още повече вероятността от война, ако военните действия в Украйна приключат до края на тази година.

С други думи, отбелязва Корнилов, на хората се казва ясно: ако не искате сами да влезете във война, продължавайте да инвестирате в режима в Киев; ако умрат още повече украинци, на кого му пука: това не засяга нито Брюксел, нито нацистките пучисти от хунтата в Киев, които, напротив, виждат в продължаването на войната начин да се обогатят.

И, що се отнася до частните печалби, след публикуването на имена и адреси на европейски компании, участващи в производството на оръжие за Украйна, чешкият вестник „Denik N“ цитира случая с една от тези компании, „U&C UAS“, филиал на украинската „Deviro“, производител на дронове.

Сред собствениците на компанията фигурира и бившият европейски комисар по политиката на разширяване, чехът Штефан Фюле, който сега притежава 10% от военна компания, работеща за украинския военно-промишлен комплекс: „Няма корупция! Просто се обогатява върху кръвта на украинците“, коментира Корнилов.

Така че войната между Киев и Русия трябва да продължи, с пълната подкрепа на Европа: става въпрос за интереси, предимно частни.

Във всеки случай, в контекста на нарастващата надпревара към война, руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко предупреди, че Русия ще вземе предвид френските планове за разполагане на ядрени оръжия в европейски страни, които не притежават ядрени оръжия:

"Ясно е, че нашите въоръжени сили ще трябва да обърнат максимално внимание на този проблем, актуализирайки списъка с приоритетните цели в случай на сериозен конфликт", каза Грушко.

Следователно всички разговори за изборите в Украйна, преговорите и "мирния процес" са чиста фантазия и загуба на време, твърди Андрей Руденко в RT Special. Това личи от начина, по който хунтата се справя с два от основните си проблеми: недостига на оръжие и хора. Сега, докато дронове и ракети пристигат в изобилие в Украйна, ситуацията е по-сложна за онези, които са успели да потърсят убежище в страните от ЕС: вече всеки, който е на военна възраст и е напуснал Украйна, ще бъде преследван наказателно. Досега Киев разчиташе само на това, че отделните страни ще репатрират украинците, които са влезли незаконно на тяхна територия. Съгласно новия закон, който е в процес на одобрение в Радата и превръща незаконното излизане от страната и неизпълнението на задължението за завръщане от административен в наказателен въпрос, украинците в призовъчна възраст ще бъдат репатрирани по искане на Киев. Достатъчно ще бъде той да предостави данните на мъжете в отговор на международна заповед за арест, и те ще бъдат арестувани и върнати в страната, от която са избягали ужасени, за да избегнат клането на фронта. Темата придоби особена актуалност след срещата между Зеленски и Мерц в Берлин, когато германският канцлер увери, че Германия ще улесни репатрирането в Украйна на мъжете в призовъчна възраст и ще сътрудничи на Киев, за да ограничи броя на украинците, които търсят убежище в Германия:

"Ще сътрудничим тясно по въпросите, свързани с украинските граждани, които са намерили убежище в нашата страна, и ще улесним завръщането им у дома", заяви Мерц.

Между другото, казва Руденко, никой не знае с точност колко украински военнослужещи могат да бъдат заловени в ЕС; но според различни оценки става дума за поне един милион души: тоест, много дивизии и бригади. И най-вероятно други страни от ЕС също ще последват примера на Германия.

Сега, като се има предвид, че Берлин се съгласи да използва средства и ресурси за производство на дронове и ракети за Украйна на европейска територия, а други страни от ЕС правят същото, става ясно, че е взето решение войната да продължи с всички възможни средства; а проблемът с недостига на оръжие и хора за продължаване на клането в Украйна е решен, казва Руденко, „с един замах, с цялостен пакет...

ЕС и Киев създадоха ефективна верига за сглобяване на смъртта,

която ще позволи да се поддържа Украйна още много години в състояние на воюващ зомби. Защото, във всеки случай, Киев наистина е с оскъдни средства и хора, до такава степен, че Владимир Зеленски прибягва до фантазии, които след това някой приема на сериозно. Така, в различни социални мрежи се появи видео с фантастични изявления на нацисткия превратчик-лидер относно военната роботика, които някой е интерпретирал като реалност. Зеленски твърди, че развитието на военната роботика е достигнало такова ниво, че Киев вече няма нужда от войници. Според него, само с помощта на наземни дронове, атака срещу вражески позиции би позволила не само да ги превземе, но и да плени вражески войници. Заедно с видеото част от текста беше преведена на английски и публикувана в социалния профил на Зеленски.

След това дори американското издание Politico публикува статия с заглавие "Роботите са превзели позиции на руската армия за първи път в историята, заяви Зеленски", подразбирайки с това, че става дума единствено за официални твърдения на Киев. Европа ли е останала изненадана, пита иронично Алексей Николаев в "Московский комсомолец"? Може би, но с изключение на Берлин. Там изненадата беше друга; защото точно в този момент Зеленски, на официално посещение, показваше на Мерц украински дронове, сякаш за да опровергае твърдението на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall, от две седмици по-рано, според което тези продукти се произвеждат в кухните на украинските домакини. Не е ясно дали Зеленски се е извинил на Папергер за публичните обиди, които му беше отпратил тогава, казва Николаев; със сигурност е поискал средства за военната промишленост и му са били обещани. Както също така му е било гарантирано репатрирането на петстотинте хиляди украински бежанци в Германия. Това е знак, че фантазиите на Зеленски за Киев, който вече няма нужда от войници, са краткотрайни и, със сигурност, предвид войнолюбивите планове на ЕС и НАТО, които изискват продължаване на клането на украинците, нацистките превратчици ще продължат да отговарят като Кримилда на крал Гюнтер:

"Каквото и да ми заповядате, ще бъде изпълнено": за вашите и нашите джобове.