Прякото участие на страните от Европа в конфликта около Украйна нараства, като всички нюанси по този въпрос са изложени в изявление на Министерството на отбраната на РФ, заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от руската държавна информационна агенция.

"Нараства прякото участие на посочените страни (европейските страни) в конфликта, във войната около Украйна, като всички подробности са изложени в изявлението на Министерството на отбраната“, каза той.

Песков също отбеляза, че Кремъл няма какво да добави към изявлението на военното ведомство относно увеличаването в Европа на производството на безпилотни летателни апарати за предаване на Киев и използването им за удари по територията на Русия.

"Задавате един и същ въпрос от друга страна, но същността от това не се променя и същността на моя отговор също не се променя", заяви прессекретарят, отговаряйки на въпрос дали изявлението на Министерството на отбраната може да означава, че Москва разглежда възможността за нанасяне на удари по предприятия, които произвеждат дронове за Киев, в случай на продължаващи удари по критичната инфраструктура на РФ.

В изявлението на Министерството на отбраната на РФ се отбелязва, че производството на безпилотни апарати в Европа за Украйна се увеличава "на фона на растящите загуби и задълбочаващия се недостиг на жива сила във ВСУ". Москва оценява това като "умишлена стъпка, водеща до рязка ескалация на военно-политическата обстановка на целия европейски континент и постепенно превръщане на тези страни в стратегически тил на Украйна".

В руското отбранително ведомство предупредиха, че „реализирането на заявените от представители на киевския режим сценарии за терористични атаки срещу Русия с използване на произведени в Европа, уж украински, безпилотни апарати води до непредсказуеми последици“. Министерството на отбраната публикува списък с адреси на предприятия, където се произвеждат такива дронове, отбелязвайки, че за европейските граждани ще бъде полезно да знаят това и ясно да разбират истинските причини за заплахите за тяхната сигурност.