Европа обещава: Не може да изпуснем Украйна от поглед

Европейските държави, които са най-решително ангажирани с подпомагането на Украйна в борбата срещу руската инвазия, обещаха да продължат да подкрепят Киев, като същевременно призоваха конфликтът около Иран да не отвлича вниманието и ресурсите от тази обсадена страна, която отчаяно се нуждае от противовъздушна отбрана.

Британският министър на отбраната Джон Хили, който беше съпредседател на срещата заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус, изрази позицията си без заобикалки. „С поглед, насочен към Близкия изток през последните седмици, Путин иска да ни отвлече вниманието“, каза г-н Хили, имайки предвид руския президент Владимир В. Путин, „но украинците продължават да се борят с огромна смелост и нищо няма да ни отклони от това да продължим да стоим до тях толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира мирът.“

„Мирните преговори за Украйна са фактически преустановени заради войната в Иран”, каза Писториус.

Великобритания, Германия, Норвегия, Белгия, България и Естония, наред с други страни, обявиха нова подкрепа за военните усилия на Украйна, докато Рюте призова другите съюзнически страни да допринесат повече, с цел да се достигне целта от 60 милиарда долара военна помощ за Украйна през тази година, пише NYT.

Министрите, много от които участваха онлайн, се срещнаха в рамките на Групата за отбранителни договори за Украйна, състояща се от около 50 държави, които са се съгласили да се опитат да координират военната си помощ за Украйна. Приносът на групата е особено важен предвид решението на президента Тръмп да прекрати почти цялата военна и финансова помощ за Украйна и да прехвърли тежестта върху европейците. Съединените щати все още предоставят жизненоважна американска разузнавателна информация на Киев.

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров, който също присъстваше, призова по-специално за повече средства за противовъздушна отбрана срещу руски ракети и дронове, както и за повече артилерийски боеприпаси. Войната в Иран е причинила тревожен недостиг на системи за противовъздушна отбрана, казват военни анализатори, което е спешна нужда за украинските градове, подложени на постоянни руски бомбардировки.

Федоров заяви, че Украйна се държи и нанася на руските сили това, което той нарече рекордни загуби, и похвали усилията за съвместно производство на оръжия с Киев.

От страна на Съединените щати виртуално присъства Елбридж А. Колби, заместник-министър на отбраната по политическите въпроси.

Контактната група беше създадена първоначално от Съединените щати по времето на президента Джозеф Р. Байдън-младши, но председателството беше предадено на европейците, преди Тръмп да встъпи в длъжност.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви във вторник, че „едно от нещата, с които се гордея най-много, че сме направили в тази администрация, е, че казахме на Европа, че ако искате да купувате оръжия, можете да го правите, но Съединените щати вече не купуват оръжия и не ги изпращат в Украйна.“

Вашингтон продължава да продава на европейците оръжия, предназначени за Украйна,

а много страни от НАТО купуват такива оръжия за Украйна по програма, известна като PURL, която координира покупките с най-неотложните нужди на Украйна.

Контактната група също така предоставя на страните възможност да популяризират своя принос. Във вторник Германия беше домакин на президента на Украйна Володимир Зеленски и Федоров, неговият министър на отбраната. Те обявиха план за съвместно производство на модерни дронове, ракети, софтуер и други боеприпаси на стойност до 4,7 милиарда долара.

„Планът ще включва германски ракети за противовъздушна отбрана и ще позволи на Киев да закупи няколкостотин американски ракети „Патриот“, които са от решаващо значение за противовъздушната отбрана”, заяви Федоров.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че продължаващият ангажимент на страната му към отбраната на Украйна е „много ясен сигнал“ към Русия. Той също така приветства изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан, който блокираше безлихвен европейски заем от 106 милиарда долара за Украйна, която спешно се нуждае от парите.

След това Зеленски замина за Норвегия, където в сряда обяви споразумение за допълнителна противовъздушна отбрана и сътрудничество в областта на дроновете, преди да отпътува за Италия.

От своя страна Великобритания обяви голям пакет от мерки за подкрепа на Украйна, включващ над 120 000 модерни дрона, които ще бъдат доставени през тази година, сред които дронове за удари на далечно разстояние, както и такива за разузнаване и логистика.

Европейците планират също така мисия за поддържане на отворения Ормузки проток, в координация със Съединените щати, след като конфликтът с Иран приключи. Това усилие е отчасти за да успокои Тръмп и отчасти за да защити международното право, което налага свобода на преминаване в международни водни пътища като пролива.

Франция и Великобритания координират планирането, в което са включени около 30 държави. В петък президентът на Франция Еманюел Макрон и министър-председателят на Великобритания Кир Стармър ще бъдат домакини на онлайн среща, на която ще се обсъди как да се охранява пролива след войната, включително използването на тралчици, фрегати и разрушители. Очаква се Мерц да присъства лично. Китай и Индия бяха поканени, но не и Съединените щати.

Плановете включват военни ескорти и наблюдение, за да се даде увереност на корабните и застрахователните компании, че преминаването през пролива е безопасно.