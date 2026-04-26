4,7 по Рихтер разтърси източен Крит

Силно земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано в събота вечер и предизвика безпокойство сред жителите на източен Крит.

Земетресението е станало в 22:49: ч., с епицентър в морски район , на 18,3 километра югоизточно от Йерапетра, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Предполага се, че дълбочината на труса е 5 километра. Не се съобщава за разрушения и щети.

Припомняме, че в петък сутринта силно земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона на седем километра югозападно от Гудурас, а дълбочината на огнището беше пет километра.

Малко след това последваха много вторични трусове, като единият беше с магнитуд 5 по скалата на Рихтер с епицентър на 18 километра южно от Гудурас и дълбочина на огнището 7,7 километра.