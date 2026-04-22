В Япония предупреждават за потенциално силно земетресение от 8-ма степен

Министерството на външните работи на България съобщава, че в Япония е издадено предупреждение за по потенциално силно земетресение с магнитуд 8 или по-висок, което е вероятно да засегне през следващата седмица най-вече районите по протежение на падината Чишима и Японската падина.

Властите в страната призовават, с цел подготовка за прогнозираното мащабно сеизмично събитие, гражданите да се запознаят с наличната информация за евакуационните убежища и транспортните маршрути, да бъдат в готовност с аварийни чанти, да обезопасят мебелите в жилищата си, както и да се запасят с необходимите вещи, храна и вода.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Япония или планиращи пътуване до страната, да следят и спазват препоръките на местните власти, публикувани и редовно актуализирани на уебстраницата на Японската метеорологична агенция.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Япония на дежурния телефон за спешни случаи: +81 80 7966 5608 или на имейл: Embassy.Tokyo@mfa.bg.

Преди дни силно земетресение с магнитут 7,4 по Рихтер разлюля североизточното крайбрежие на Япония. Беше обявено и предупреждение за цунами. Най-силно засегнати от труса тогава са районите Хокайдо и Тохоку. / БТА