Козовете на Владимир Путин намаляват

Има една забележителна липса от войната в Иран, която само от време на време дава знак за себе си, и то без особени последствия: Владимир Путин. Това разказва една тиха история за състоянието на руското значение под управлението на Путин, която е в пряк контраст с самодоволството на някои от по-оживените апаратчици в Кремъл. Иран затвърждава една истина за Русия на Путин. Въпреки цялата гръмогласна реторика на Кремъл, той вече е сила от втори ред, която се формира от събитията повече, отколкото сама ги формира.

Кремъл се представя като решаващ полюс в един многополюсен свят, особено сред членовете на БРИКС като Иран. Но кризата в Иран ни напомня, че макар Русия да остава опасна, тя все по-често отсъства, когато всъщност се сключват най-важните сделки в света, пише Newsweek.

Специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев обича да дразни западните съюзници по повод на напрежението със САЩ, с които води преговори за възстановяване на отношенията между Вашингтон и Москва и за разрешаване на войната в Украйна.

Страниците на Дмитриев в социалните медии са пълни с подигравки и присмиване, насочени към европейски лидери като Кир Стармър и Еманюел Макрон.

В публикация от март в профила си в X, цитирана от ТАСС, Дмитриев предсказа, че „Европа и Обединеното кралство ще молят за руски енергийни ресурси“. В друга публикация в профила си в X, отново цитирана от ТАСС, Дмитриев нарече Стармър и други европейски лидери „военни подпалвачи на Обединеното кралство и ЕС“ и „лидери на хаоса“.

Дмитрий Медведев, заместник на Путин в Съвета за сигурност на Русия, е изразил същата позиция по-грубо в официалния си Telegram канал на английски език.

В публикация от февруари след речта на JD Vance в Мюнхен Медведев написа, че европейците „с негодувание ще преглътнат тази брутална разправа от страна на своя старши партньор“, и добави, че днешна Европа „е слаба, непривлекателна и малко полезна за когото и да било – освен за самата себе си“.

В друг пост в същия канал той описа европейската икономика като „слаба и зависима от САЩ“.

Намерението на подобна реторика е очевидно: да се ласкае американският унилатерализъм, да се омаловажават Лондон, Париж и Берлин и да се разширяват всички видими пукнатини в НАТО.

Но основните факти за собствената позиция на Русия са неудобни.

Както посочва Центърът „Карнеги Русия-Евразия“:

„По-голямата част от военните ресурси на Москва са ангажирани в Украйна.“ Русия, която в момента е икономически фалирала, е затънала в затънала и изключително скъпа война, от която обществото ѝ може би никога няма да се възстанови напълно.

Освен това Институтът за изследвания в областта на сигурността към ЕС описва отношенията между Русия и Китай като дълбоко асиметрични, като Пекин разполага с много по-голяма свобода за пренастройка от Москва. Русия е ясно по-младият и зависим партньор.

Освен това съюзниците от НАТО могат да кажат „не“ на САЩ, както видяхме в Иран, много към раздразнението на президента Доналд Тръмп.

Може ли Москва да си позволи да откаже на Пекин по същия начин?

В същото време Европейската комисия твърди, че зависимостта на ЕС от руския газ е спаднала от 45 процента от вноса в началото на войната до 12 процента през 2025 г., а блокът вече е приел законово премахване на оставащия внос на руски газ, което радикално намалява най-значителното влияние на Москва върху Европа от десетилетия насам.

В тази светлина нападките на Дмитриев и Медведев срещу Европа изглеждат като чиста проекция.

Те продължават да настояват, че Великобритания, Франция, Германия и останалата част от Европа са слаби зависими страни, дори когато фактите показват, че Русия е силата, обвързана в Украйна, ограничена в отношенията си с Китай и изключена от енергийното бъдеще на Европа.

Реториката не е доказателство за силата на Кремъл. Тя е признание за руската слабост.

Показателна черта на иранската криза е, че Пакистан помогна за посредничеството при примирието и все още подготвя следващия кръг от преговори.

Русия не беше в центъра на дипломацията тук, която вместо това минава през Исламабад. Москва не беше необходима, дори когато последният й останал съюзник в Близкия изток е изправен пред екзистенциален въпрос за своето бъдеще.

Кремъл е сила, оставена настрана, а не незаменима. Той не разполага с доверието или авторитета да играе ролята на кризисен мениджър. Вместо това е низвергнат до позицията на страничен наблюдател с интереси, и дори тогава не е предложил на Техеран много по отношение на осезаема подкрепа.

Когато се появиха съобщения, че Русия предоставя на иранските сили разузнавателна информация, която би могла да им помогне да ударят американски цели, Белият дом просто ги отхвърли: не като неверни, а като несъществени за ситуацията на място.

Широко рекламираният договор за стратегическо партньорство между Русия и Иран, подписан през януари 2025 г., също не стигна до пакт за взаимна отбрана, с очевидното последствие: никоя от страните не беше в състояние да дойде на помощ на другата.

Москва и Техеран са истински партньори. Но партньорството им има граници точно там, където се изпитва статутът на велика сила: в готовността и способността да се управляват събитията извън основния театър на военните действия.

Най-силният аргумент за руската сила в тази криза е икономически, а не стратегически.

Съветът за външни отношения твърди, че Русия се очертава като ранен бенефициент на войната, а Чатъм Хаус отива още по-далеч, наричайки я „икономически подарък за Путин“.

Но същите доказателства отслабват и максималистичното тълкуване на силата на Кремъл.

Печалбите на Русия дойдоха от по-високите цени на петрола след сътресенията в Персийския залив и от решението на САЩ да облекчи санкциите върху руския петрол, а не от някаква руска способност да посредничи, възпира или командва конфликта.

Преди тази неочаквана печалба приходите от износ на Русия бяха спаднали рязко, бюджетният й дефицит ставаше политически неудобен, а изчисленията на Ройтерс показаха, че войната в Иран ще удвои основните приходи на Русия от данъци върху петрола през април до около девет милиарда долара.

Това е истинско облекчение. Не е доказателство за глобално превъзходство. Опортюнизмът не е същото като влияние.

Сила, която печели, защото Вашингтон е променил политиката си, не е автор на събитията. Тя е случаен победител в хазартната игра на някой друг.

И това лесно може да се обърне в обратната посока, независимо дали го искате, или не.

По-голямата картина е стесняващото се поле за маневри на Москва спрямо Китай.

Институтът за изследвания в областта на сигурността на ЕС описва „изразена разлика в зависимостта“, която дава на Пекин „асиметрична стратегическа гъвкавост“.

Китай може да пренастрои стратегията си, ако разходите се повишат. Русия, от друга страна, има много по-малко влияние, защото е по-зависима от китайските стоки и пазари, особено като се има предвид колко разчита сега на износа на санкциониран петрол за Пекин, за да финансира войната си в Украйна.

Това е по-ясен начин да се разбере настоящата йерархия, отколкото старата ленива схема за антизападна ос.

Това вероятно ще стане очевидно по време на отложеното пътуване на Тръмп до Китай, пренасрочено за 14–15 май. Геополитическият приоритет на Пекин е стабилните отношения със САЩ, неговата съперническа велика сила.

Стратегическото партньорство с Русия, макар и изключително важно за Пекин, в крайна сметка е второстепенно спрямо управлението на отношенията му със САЩ, което е по-пряко свързано с най-големите му приоритети, включително Тайван, Индо-Тихоокеанския регион, както и глобалната търговия и инвестиции.

Русия, чиито най-важни външни отношения се определят от китайската преценка, не заема място в челните редици на световния ред. Тя действа под чужд таван.

Путин все още има карти за разваляне на играта

Но Путин все още има карти, които да изиграе, макар и никоя от тях да не е от тези, които оформят системата.

Русия все още може да засили хибридния натиск върху съюзниците от НАТО чрез кибердейности, политическа намеса, икономически принудителни мерки и заплашителна реторика, като например по-явно залагане на ядрени заплахи за увеличаване на натиска.

Тя може да се опита да окаже по-силен натиск в Украйна, докато тече нова офанзива и дипломацията там е в застой, може би чрез по-често използване на по-новите си хиперзвукови оръжия, като „Орешник“.

Москва може също да засили тайната си подкрепа за Техеран, докато войната продължава, увеличавайки разходите на Вашингтон за действията, макар че би рискувала да загуби всеки напредък, постигнат по отношение на Украйна и санкциите с администрацията на Тръмп.

Това са сериозни заплахи. Но те са и тактики на саботьор, а не поведение на държава, способна да определя дипломатическата дневен ред или да наложи промените, които иска да види, чрез превъзхождаща икономическа или военна мощ.

Кризата в Иран следователно изясни нещо, което Кремъл се опитваше да скрие в продължение на години. Русия все още може да пречи, да печели, да заплашва и да удължава. Това, което все по-малко може да прави, е да налага.

Истината за една държава, чиято армия е обвързана в Украйна, чиито неочаквани печалби зависят от петролни шокове и решенията на САЩ за санкции, чиито най-важни външни отношения са асиметрични в полза на Китай и чиято старата европейска енергийна позиция се изтрива от закона, става все по-ясна.

Путин все още държи картите. Но това са картите на сила със слаба ръка, която разчита на блъфиране, а не на нещо, което може да диктува играта.