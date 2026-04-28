Западните страни губят своите лидерски позиции в света. Те биват заменени от нови центрове на растеж, страни от Глобалния Юг. Това заяви руският президент Владимир Путин във видеообръщение към участниците и гостите на международния форум „Открит диалог“, предава Комсомолская правда.

Същевременно, добави руският лидер, започва да се оформя нова многополярна архитектура, в рамките на която никоя държава не може да се развива самостоятелно.

"Предишните подходи и установените норми и правила на деловия живот и международните отношения постепенно губят своята валидност, включително поради действията на западните държави, които губят лидерските си позиции и отстъпват място на нови центрове на растеж, страни от Глобалния Юг", отбеляза Путин.

Освен това, руският лидер по-рано отбеляза, че западните страни губят позициите си в световната икономика,

но Русия е готова да преговаря с тях.

Преди това Путин отбеляза, че със загубата на превъзходство западните страни се превръщат в малцинство на световната сцена. Диалогът на Русия с други центрове на сила ще бъде важен за изграждането на многополюсен свят. Многополюсността е единственият шанс за Европа да си възвърне суверенитета.