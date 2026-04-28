IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 48

Путин: Западните страни губят позиции

Русия е готова да преговаря с тях

28.04.2026 | 12:05 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Западните страни губят своите лидерски позиции в света. Те биват заменени от нови центрове на растеж, страни от Глобалния Юг. Това заяви руският президент Владимир Путин във видеообръщение към участниците и гостите на международния форум „Открит диалог“, предава Комсомолская правда.

Същевременно, добави руският лидер, започва да се оформя нова многополярна архитектура, в рамките на която никоя държава не може да се развива самостоятелно.

"Предишните подходи и установените норми и правила на деловия живот и международните отношения постепенно губят своята валидност, включително поради действията на западните държави, които губят лидерските си позиции и отстъпват място на нови центрове на растеж, страни от Глобалния Юг", отбеляза Путин.

Освен това, руският лидер по-рано отбеляза, че западните страни губят позициите си в световната икономика,

но Русия е готова да преговаря с тях.

Преди това Путин отбеляза, че със загубата на превъзходство западните страни се превръщат в малцинство на световната сцена. Диалогът на Русия с други центрове на сила ще бъде важен за изграждането на многополюсен свят. Многополюсността е единственият шанс за Европа да си възвърне суверенитета.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Запад Путин Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem