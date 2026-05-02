Зеленски с реформа в армията: дава повече пари на бойците, но откъде?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви реформа на армията. Тя включва планове за увеличаване на заплатите на военните, укрепване на системата за сключване на договори с тях и разглеждане на поетапно освобождаване на тези, които служат от дълго време, отбелязват Ройтерс, ДПА и Укринформ.

"През юни реформата ще започне и първите резултати трябва да бъдат постигнати още през юли, особено в областта на финансовата подкрепа за войниците, сержантите и командирите на въоръжените сили на Украйна. Поставих задача значително да се увеличи финансовата подкрепа като бойният опит ще има по-голяма тежест при определяне на заплащането на военните", заяви Зеленски в приложението Телеграм.

"Минималното ниво не трябва да бъде по-ниско от 30 000 гривни за позиции в тила. За бойните позиции - то ще е няколко пъти по-високо. За украинските командири, бойни сержанти и офицери ще има достойно и значително увеличено ниво на заплащане", подчерта той.

Според президента специално внимание ще бъде отделено на пехотинците.

"Украинският пехотинец, който държи фронтовата линия, трябва да усеща, че държавата наистина го уважава. Разпоредих да бъдат въведени специални договори именно за нашите пехотинци, с възнаграждения в диапазона от 250 000 до 400 000 гривни в зависимост от изпълнението на бойните задачи", подчерта той, цитиран от Укринформ.

През април обаче Европейският съюз одобри пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за Украйна. Според медийни информации Киев вече може да използва тези средства, за да финансира пряко армията.

Пакетът от реформи на украинската армия включва и по-широко използване на срочни договори. Още тази година се очаква наборниците постепенно да могат да напускат военната служба.

Мобилизация със сила

В същото време в социалните мрежи продължават ежедневно да се разпространяват видеа на мобилизации, при които се използва сила. В средата на януари Зеленски възложи на министъра на отбраната Михайло Федоров да прекрати тази практика, която разговорно е известна като "бусификация" – заради това, че мъжете биват качвани в микробуси против волята им. Според медийни публикации голяма част от мобилизираните по този начин мъже дезертират скоро след това. Официални данни за дезертьорството не са публикувани от миналата година.

Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в големите украински градове Одеса и Днипро след тежки руски въздушни атаки.

"За Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал", каза Зеленски във видеообръщение. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели вече се повишава.

Зеленски добави, че честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана.

Югоизточният индустриален град Днипро през последните дни е подложен на многократни ракетни атаки и атаки с дронове. По-широкият район около черноморското пристанище Одеса редовно е атакуван от руски бойни дронове.

Украйна се защитава срещу руската инвазия вече повече от четири години. Оттогава остарелите съветски системи за противовъздушна отбрана постепенно се заменят с модерно западно оборудване, посочва ДПА.