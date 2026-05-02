Великобритания тества нова ракета срещу дронове в Йордания

Ракетите-прехващачи Skyhammer на Cambridge Aerospace, с обсег от 30 км и максимална скорост от 700 км/ч, бяха успешно тествани в Йордания дни след многомилионен договор с Министерството на отбраната на Обединеното кралство. Първите ракети и пускови установки Skyhammer ще бъдат доставени на въоръжените сили на Обединеното кралство през май, като още ще последват в рамките на шест месеца от подписаното споразумение, пише Defence Blog.

Най-новата ракета за унищожаване на дронове на Великобритания току-що се доказа в пустинята, според последния доклад на правителството на Обединеното кралство.

Ракетите-прехващачи и пускови установки Skyhammer на Cambridge Aerospace успешно завършиха изпитания в Йордания по-малко от две седмици след като Министерството на отбраната на Обединеното кралство подписа многомилионен договор с ръководения от ветерани стартъп.

Тестовете се проведоха в едно от съоръженията за разработване на отбранителна техника на Deep Element в Йордания, в трудни пустинни условия, които отразяват средата, в която щурмови дронове тип Shahed летят в смъртоносен брой. Skyhammer е проектиран специално, за да противодейства на тази заплаха - евтините, бавни, еднопосочни атакуващи дронове, които Иран е доставил на своите проксита в региона и които са принудили противовъздушната отбрана на Персийския залив да води изтощителна и скъпа война на изтощение. С обхват от 30 километра и максимална скорост от 700 км/ч, Skyhammer е създаден да прихваща тези заплахи, преди да достигнат целите си, на цена, която прави продължителните операции икономически осъществими.

Свидетел на изпитанието беше министърът на отбранителната готовност и промишлеността Люк Полард, член на парламента, който беше в региона за по-широк дипломатически и отбранителен ангажимент, обхващащ Кувейт и Йордания. Неговото посещение включваше подробни дискусии относно регионалната сигурност, Ормузкия проток и по-нататъшното сътрудничество в областта на отбраната - всичко това на фона на ракетната и дронова кампания на Иран, която предшестваше настоящото прекратяване на огъня. Полард директно похвали новата способност, наричайки изпитанието "перфектен пример за британски стартъп, който с подкрепата на това правителство прави иновации, за да предостави авангардни технологии".

Стивън Барет, главен изпълнителен директор на Cambridge Aerospace, беше също толкова директен относно това, което демонстрира изпитанието.

"Доказахме, че нашите прехващачи са не само рентабилни, но и висококвалифицирани и ще могат да противодействат на нарастващата заплаха от въздушни атаки", каза той.

Барет отбеляза и амбициите на компанията отвъд непосредствения договор:

"Приветстваме подкрепата на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, тъй като Cambridge Aerospace се стреми да защити Обединеното кралство и неговите партньори с високопроизводителни, бързо разгръщащи се системи за противовъздушна отбрана."

Договорът носи икономическа тежест,

наред със стратегическото си значение. Многомилионната сделка генерира над 50 нови работни места в Cambridge Aerospace, като същевременно поддържа 125 съществуващи позиции – число, което министърът специално подчерта като доказателство, че разходите за отбрана функционират като двигател за икономически растеж. Правителството на Обединеното кралство се е ангажирало да достигне 2,6% от БВП разходи за отбрана от 2027 г., което е най-голямото устойчиво увеличение от края на Студената война, а договори като този са част от начина, по който този ангажимент се превръща в хардуер на място и заплати в британските общности.

Първият транш от ракети-прехващачи и пускови установки Skyhammer е планиран да достигне до въоръжените сили на Обединеното кралство през май, като допълнителни ракети и свързани с тях пускови установки ще последват в рамките на първите шест месеца от споразумението. Този график - подписан договор, завършени пустинни изпитания, първа доставка в рамките на седмици - е точно онази скорост на придобиване, която реформаторите в отбраната изискват от години, тъй като разликата между възникването на заплаха и разполагането на капацитет се превърна в стратегическа отговорност.

В Кувейт Полард се срещна с министъра на отбраната на страната, шейх Абдула Али Абдула Ал-Салем Ал-Сабах, и висши служители, отдавайки почит на кувейтските въоръжени сили и британския персонал, които работиха заедно за защита на цивилното население и критичната инфраструктура по време на кампанията на Иран с дронове и ракети. Обединеното кралство вече използва Rapid Sentry - наземна система за противовъздушна отбрана - и системата за ранно предупреждение ORCUS в Кувейт, като британски персонал управлява и двете платформи за откриване на входящи дронове и осигуряване на бързо реагиране. Връзката е оперативна, не само дипломатическа.

В Йордания, преди изпитанията Skyhammer, Полард се срещна с генерал-майор Юсеф Алнайти, председател на Обединения комитет на началник-щабовете. Дискусиите им се фокусираха върху отношенията между Обединеното кралство и Йордания в областта на отбраната и споделените ангажименти за сигурност в региона. Преди прекратяването на огъня, британски самолети изпълняваха отбранителни мисии в региона, включително над въздушното пространство на Йордания, което подчертава дълбочината на оперативното сътрудничество, което е в основата на политическите отношения.