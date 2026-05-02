Берое с убедителна победа над Славия

Берое записа втори пореден успех в плейофите на Първа лига, след като победи Славия в Стара Загора с 3:0. Хуанка Пинеда даде аванс на заралии още в 1-ата минута. Вторият гол реализира Исмаел Ферер шест минути след старта на второто полувреме след неразбирателство между вратаря Леви Нтумба и Диего Фераресо. Крайният резултат бе оформен от Факундо Костантини в добавеното време на мача. Капитанът на заралии вкара с невероятен изстрел от дистанция.

С победата отборът на Хосу Урибе се измъкна временно от опасната зона и се изкачи с три позиции до 12-ото място. Берое има 29 точки в актива си, докато “белите” са 10-и с 40 пункта. Феновете на Славия бойкотираха гостуването в Стара Загора.

Берое поведе в резултата още с първата си атака в мача. Давид Валверде напредна и подаде на левия фланг на Тижан Сона. Той пусна по земя, успоредно на голлинията, а от близко разстояние Хуанка Пинеда отбеляза първия си гол през сезона.

В следващите минути заралии продължиха да са по-активният отбор на терена, но Станислав Йовков и Факундо Костантини не успяха да се разпишат.

Пинеда бе изведен зад отбраната на "белите" в 13-ата минута от Марко Борнино. Голмайсторът за Берое напредна и прати топката във вратата на Леви Нтумба за втори път, но попадението не бе признато заради тънка засада.

Пет минути по-късно Славия можеше да изравни, но Емил Стоев пропусна от чиста позиция след спасяване на Артур Мота с крак.

В 24-ата минута Пинеда центрира от левия фланг и сложи топката на главата на Кайо Лопес. Той отправи опасен удар, който Нтумба отрази.

До края на първото полувреме нямаше други опасности пред двете врати.

В началото на вторите 45 минути Славия показа активност, като първо Мота спаси удар на Илиян Стефанов, а след това бившият играч на Левски стреля неточно.

Домакините стигнаха до второ попадение в 51-ата минута. Исмаел Ферер центрира коварно в наказателното поле. Получи се неразбирателство между вратаря Нтумба и Диего Фераресо и топката се озова в мрежата.

В средата на второто полувреме Славия можеше да се завърне в мача, но Васил Казълджиев и Роберто Райчев не успяха да се разпишат.

В добавеното време на срещата капитанът на Берое Факундо Костантини оформи крайния резултат./ БГНЕС