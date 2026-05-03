САЩ е във война с Иран, а Марко Рубио е... DJ на сватби ВИДЕО

Старши помощник в Белия дом публикува необикновен видеоклип, който изглежда показва държавния секретар на САЩ Марко Рубио да танцува, докато пуска електронна денс музика.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино сподели клипа в събота вечер чрез X, обяснявайки, че Рубио, който е централна стратегическа фигура в продължаващата война на Съединените щати в Иран, е бил "във вихъра си тази вечер на семейна сватба".

"ПРЕДИ МОМЕНТИ, ЗАД КУЛИСИТЕ", написа Скавино. "Нашият велик държавен секретар Марко Рубио също е DJ на сватби!"

Рубио е наричан на шега "Секретарят на всичко" заради всичките си роли, които изпълнява в администрацията на Тръмп, освен че е държавен секретар

Гостите танцуваха, докато Рубио, се навеждаше над лаптоп със слушалки, притиснати към ухото му. Докато музиката бумтеше, той дори размаха юмрук, присъединявайки се към ликуващата тълпа.

Песента, която републиканецът от Флорида беше избрал "Shiver" на Джон Съмит и HAYLA.

Рубио е изгряваща звезда във втората администрация на Тръмп и все повече се разглежда като евентуален наследник на Тръмп през 2028 г.

През март анкета на Daily Mail/JL Partners установи че Рубио е спечелил позиции, като се е покачил с три пункта до 17 процента и е затвърдил втората си позиция след вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Рубио получава похвали за ролята си в операциите на администрацията на Тръмп във Венецуела и в цяла Латинска Америка. Въпреки това, изявата му като DJ получи критики от либерални потребители онлайн, които заявиха, че държавният секретар е объркал приоритетите си.

"Рубио танцува, докато 2 милиарда се харчат на ден за война, за която никой не е гласувал", написа един потребител. "Наистина отвратително. Какво не е наред с вас, хора!"

Друг добави: "Радвам се, че всички се забавлявате страхотно, докато масите страдат!"

Трети посочиха продължаващата война с Иран, която доведе до покачване на цените на газа в САЩ и по света.

"Радвам се, че всички танцувате. Плащам 5 долара за бензин", написа един потребител. "Каква купчина гафове." "Преди бяхме сериозна държава", възмути се друг.

Консервативни потребители обаче защитиха Рубио, като заявиха, че държавният секретар просто се забавлява.

"Направете Америка отново забавна!", написа един потребител на X, заедно с емоджи с американско знаме. "Празнувайте и живейте най-добрия си живот!"

Друг добави: "MAGA все още е готиният човек на масата."

Те също така се пошегуваха, че Рубио е намерил още една роля, която да добави към списъка си с отговорности.

"Не е ли това яко? Държавният секретар Рубио добавя DJ към автобиографията си", написа един потребител на X. "Какво ли не прави Рубио?", допълни друг.

Някои заявиха, че това е знак, че Рубио може да се наложи във "всяка необходима роля", включително президент на Съединените щати в бъдеще.