Голямото прибиране: Един час се минават 10 км на АМ "Струма"

Част от пътя е блокиран заради свличане на земна маса

03.05.2026 | 15:36 ч.
Снимка: БГНЕС

Километрично задръстване на АМ "Струма" в посока София затруднява придвижването на шофьорите, сигнализират граждани в социалните мрежи. Те споделят, че за един час изминават едва 10 км.

След почивния 1 май (петък), мнозина съчетаха празника с уикенда, което доведе до натоварен трафик днес и утре. Прогнозите на АПИ са, че прибирането към София ще бъде на няколко етапа:

  •  3 май: Първата вълна от пътуващи се прибира днес, тъй като 4 и 5 май са работни дни.
  • 6 май: Следващ пик се очаква на Гергьовден.
  • 10 май: Финален етап на по-засилен трафик. 

Днес, 3 май, от 12:00 ч. до 20:00 ч. е въведено ограничение за движение на МПС над 12 т в посока столицата. 

Сериозна пречка пред нормалното движение остава също така и затвореното платно в посока София в участъка между 97-и и 104-и км на АМ "Струма". Причината е свличане на земна маса при 103-и км.

 

