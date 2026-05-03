IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента, едната кола е карала в насрещното?

Пострадали са трима души

03.05.2026 | 15:24 ч. 2
Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Три леки автомобила са се ударили на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пострадали са трима души - двама водачи и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение, предаде БТА.

По първоначална информация лек автомобил е навлязъл в насрещното движение и е ударил челно друга кола. 

Очевидци твърдят, че в катастрофата участват общо пет автомобила, като има и затиснати хора в някои от тях. По думите им, един от автомобилите - червен "Ситроен" - се е движил в лявата лента на насрещното платно. Тази информация обаче не е потвърдена официално от властите и се базира изцяло на твърденията на свидетели.

Инцидентът е станал в участъка между Требич и Кубратово, в посока Чепинци, 

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) първоначално съобщиха, че временно се ограничава движението в една лента при км 6 на Северната скоростна тангента в посока Ботевград поради пътния инцидент, а по-късно информираха, че е въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Трафикът се регулира от пътната полиция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Северна скоростна тангента катастрофа пострадали София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem