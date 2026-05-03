Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента, едната кола е карала в насрещното?

Три леки автомобила са се ударили на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пострадали са трима души - двама водачи и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение, предаде БТА.

По първоначална информация лек автомобил е навлязъл в насрещното движение и е ударил челно друга кола.

Очевидци твърдят, че в катастрофата участват общо пет автомобила, като има и затиснати хора в някои от тях. По думите им, един от автомобилите - червен "Ситроен" - се е движил в лявата лента на насрещното платно. Тази информация обаче не е потвърдена официално от властите и се базира изцяло на твърденията на свидетели.

Инцидентът е станал в участъка между Требич и Кубратово, в посока Чепинци,

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) първоначално съобщиха, че временно се ограничава движението в една лента при км 6 на Северната скоростна тангента в посока Ботевград поради пътния инцидент, а по-късно информираха, че е въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Трафикът се регулира от пътната полиция.