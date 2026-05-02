Нов натиск за европейска отбрана: Германия реагира на изтеглянето на САЩ

Планираното изтегляне на 5000 американски войници от Германия се очакваше, но би трябвало да подтикне европейците да укрепят собствената си отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, след поредния залп на Вашингтон срещу трансатлантическите връзки, предава Ройтерс.

Пентагонът обяви изтеглянето от Германия, най-голямата си европейска база, в петък, тъй като разривът около войната с Иран и тарифните напрежения допълнително натоварват отношенията между САЩ и Европа.

Тръмп призова за намалено военно присъствие в Германия още през първия си мандат и многократно призовава Европа да поеме отговорност за своята отбрана. Той обаче засили заплахата по-рано тази седмица след спор с германския канцлер Фридрих Мерц, който постави под въпрос стратегията на Вашингтон за излизане от Близкия изток.

Писториус заяви, че частичното изтегляне ще засегне настоящото присъствие на САЩ от близо 40 000 войници, разположени в Германия.

Според Центъра за данни за отбранителната работна сила на САЩ, към декември миналата година в Германия са били разположени 36 436 действащи военнослужещи.

"Ние, европейците, трябва да поемем повече отговорност за собствената си сигурност", каза Писториус, "Германия е на прав път", като разширява въоръжените си сили, ускорява военните поръчки и изгражда инфраструктура.

Пентагонът заяви, че се очаква изтеглянето да бъде завършено през следващите шест до дванадесет месеца. Не се уточни кои бази ще бъдат засегнати, нито дали войските ще се върнат в САЩ или ще бъдат преразпределени в Европа или другаде.

Полският премиер Доналд Туск, чиято страна търси уверения за продължаваща подкрепа от САЩ на източния фланг на НАТО на фона на продължаващата война между Русия и Украйна, изрази загриженост относно последния неуспех за алианса.

Плановете на Пентагона бяха поредният удар върху Германия от Вашингтон този уикенд,

след като Тръмп заяви, че ще увеличи митата върху вноса на автомобили от ЕС до 25%, обвинявайки ЕС, че не спазва търговска сделка - ход, който заплашва да струва милиарди на германската икономика.

Служител по външната политика от партията на канцлера Мерц ХДС заяви, че двете съобщения трябва да се разглеждат в светлината на натиска върху Тръмп както у дома, така и в чужбина, на фона на слабите проучвания на общественото мнение и натиска заради нерешените конфликти в Украйна, Венецуела и Иран.

Членовете на НАТО обещаха да поемат повече отговорност за собствената си отбрана, но с ограничени бюджети и огромни пропуски във военните способности, ще са необходими години, за да може регионът да отговори на собствените си нужди от сигурност.

Германия иска да увеличи броя на действащите войници на Бундесвера от сегашните 185 000 на 260 000, въпреки че критиците на министъра на отбраната призовават за повече в отговор на широко възприеманата нарастваща заплаха от Русия.

Американското военно присъствие в Германия, което започна като окупационна сила след Втората световна война, достигна своя връх през 60-те години на миналия век, когато стотици хиляди американски военни бяха разположени там, за да противодействат на Съветския съюз по време на Студената война.