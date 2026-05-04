Трус от 5,6 по Рихтер уплаши хората в Мексико ВИДЕО

Много от тях напуснаха сградите си

04.05.2026 | 19:55 ч.
Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси територията на Оахака в югозападно Мексико, съобщи Евро-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е станал в 09:19 ч. местно време, като епицентърът му е бил на 24 километра западно от Пинотепа Насионал в щата Оахака. Агенцията съобщава за дълбочина от 9 километра. 

Според предварителните данни магнитудът е бил 6.

Американската геоложка служба е регистрирала малко по-различни параметри. USGS определи магнитуда на 5,7. Американската агенция изчисли дълбочината от 22,2 километра.

Местните власти не са публикували незабавни съобщения за жертви или материални щети.

Няма първоначални съобщения за щети или жертви, но кадри показват, че множество хора са напуснали домовете си. 

