Трус от 5,6 по Рихтер уплаши хората в Мексико ВИДЕО

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси територията на Оахака в югозападно Мексико, съобщи Евро-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е станал в 09:19 ч. местно време, като епицентърът му е бил на 24 километра западно от Пинотепа Насионал в щата Оахака. Агенцията съобщава за дълбочина от 9 километра.

Според предварителните данни магнитудът е бил 6.

Американската геоложка служба е регистрирала малко по-различни параметри. USGS определи магнитуда на 5,7. Американската агенция изчисли дълбочината от 22,2 километра.

Morelos, Mexico, reported zero casualties after the M5.7 earthquake, with Civil Protection saying the area felt the shaking but no deaths or injuries were confirmed. #sismo https://t.co/2VuYOkShzv pic.twitter.com/URNxNj7fAf — GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2026

Местните власти не са публикували незабавни съобщения за жертви или материални щети.

Няма първоначални съобщения за щети или жертви, но кадри показват, че множество хора са напуснали домовете си.