Мистериозните смъртни случаи на НЛО изследователи: Десетилетия неразкрити загадки

Неотдавнашното разследване на изчезнали учени отново разпали дебата за десетилетна поредица от смъртни случаи сред изследователите на НЛО.

От 2022 година насам има най-малко 11 смъртни случая и изчезвания сред видни учени, ядрени служители и експерти, свързани с НЛО, като например генерал-майор в оставка Уилям Нийл Маккасланд.

Федерални следователи разследват случаите, като директорът на ФБР Каш Пател заяви, че бюрото "ръководи усилията“ за разкриване на евентуални връзки между случаите.

Мистериозни самоубийства

Изследователят на НЛО Тимъти Худ и други обаче твърдят, че е имало много по-стара поредица от смъртни случаи, включително "мистериозни самоубийства“, датиращи от края на 40-те години на миналия век, известни още като "зората на ерата на НЛО".

Теоретиците на конспирацията предполагат, че стотици смъртни случаи могат да бъдат свързани с екзотични изследвания, включително инсценирани самолетни катастрофи и инциденти, представени така, сякаш изследователи са се самоубили.

Найджъл Уотсън, автор на "Портрети на срещи с извънземни, преразгледани“, заяви пред медите, че много от тези подозрителни събития са се случили малко след като ранни цивилни изследователи и дори военни офицери са разследвали доклади на свидетели за наблюдения на НЛО.

До този момент правителството на САЩ твърди, че никога не е имало доказателства за НЛО или извънземни, отхвърляйки много инциденти като обясними явления, като например метеорологични балони или наблюдения на птици.

Много от инцидентите, изследвани от Худ и описани от Уотсън, обаче са включвали физически срещи със странни летателни апарати - включително един инцидент, при който от небето се сипят смъртоносни отломки.

Един от най-известните случаи се е случил в началото на ерата на летящите чинии през 1947 г.

Харолд А. Дал, заедно със сина си Чарлз, и двама членове на екипажа, е бил във влекач край остров Мори в Пюджет Саунд между Сиатъл и Такома, щата Вашингтон.

Мъжете казали, че са видели шест златни и сребърни обекта с форма на поничка да летят над тях, като единият се е "клатушкал“, преди да освободи дъжд от тънки метални ленти и черни бучки.

Един е ударил ръката на момчето, изгаряйки го, докато други са убили кучето им. Шефът на Дал, Фред Лий Крисман, посетил мястото и събрал част от отломките.

След това Дал бил нападнат от мъж в тъмен костюм, шофиращ черен седан, който го закарал до заведение в Такома и го предупредил да мълчи за целия инцидент.

Кенет Арнолд, който бил забелязал летящи чинии само няколко дни по-рано, помолил за помощ от разузнаването на военновъздушните сили.

На 31 юли 1947 г. капитан Уилям Дейвидсън и лейтенант Франк М. Браун са изпратени в Такома, но не откриват доказателства за дъжд от разтопено олово и смятат, че фрагментите от пробите са шлака от топилня.

Дейвидсън и Браун загиват, когато техният B-25 се разбива на път обратно към базата. Много от пробите и снимките, свързани със случая, са изчезнали.

"Докато се връщали към базата си на летище Хамилтън Фийлд, Калифорния, левият двигател на самолета им B-25 се запалил и те загинали при катастрофата близо до Келсо, щата Вашингтон", разказва Уотсън.

"Анонимен обаждащ се до местния вестник посочил имената на жертвите, преди катастрофата да бъде оповестена публично, и заявил, че самолетът е свален от 20-милиметрово оръдие, защото е носил фрагменти от летяща чиния“, продължи авторът.

"Двама мъже и едно куче били убити, а Кенет Арнолд почти бил добавен към списъка. Когато излетял от Такома, двигателят му отказал и той трябвало да се приземи аварийно. При проверка на самолета си открил, че горивният му клапан е бил затворен. Пол Ланс, репортер на Tacoma Times, който отразил тази история, починал внезапно две седмици по-късно от менингит".

Уотсън каза, че много уфолози подозират, че случаят е сложна измама, която е излязла извън контрол, и може да е била подстрекавана от американските разузнавателни агенции, за да се дискредитира първоначалното наблюдение на Кенет Арнолд.

За да разпалят още повече конспиративните огньове, Крисман по-късно е разследван по дело, свързано с убийството на президента Кенеди.

Окръжен прокурор пише в прессъобщение: "Г-н Крисман е участвал в тайна дейност за част от комплекса за индустриална война от години".

Мистериозни обстоятелства

Други изследователи на НЛО са починали при изключително мистериозни обстоятелства, като роднините отказват да приемат "официалното обяснение“.

Базираната в Ню Йорк изследователка на НЛО Дженифър Стивънс каза, че през февруари 1968 г. е била потърсена от две момчета, които твърдят, че са видели "светеща огнена топка“ над река Мохок.

Малко след това Питър Стивънс, здрав мъж на около 30 години, умира внезапно, а Дженифър Стивънс се "пенсионира“ от разследванията на НЛО.

"Много от тези случаи може да са съвпадения или хора, които се опитват да направят нещо от нищо. Със сигурност има някои странни инциденти", пише Уотсън.

През 1971 г. изследователят Ото Биндер твърди, че 137 изследователи на НЛО са починали при мистериозни обстоятелства през 60-те години на миналия век.

Тези странни инциденти включват множество съобщени "самоубийства“ сред общността на НЛО, които са били посрещнати с подозрение през десетилетията.

Изследователят на НЛО Филип Шнайдер твърди, че е бил следван от "правителствени микробуси“ и са правени опити да бъде избутан от пътя.

През януари 1996 г. приятел нахлува в апартамента на Шнайдер в Уилсънвил, Орегон, където тялото му гние от няколко дни.

Първоначално се предполага, че е починал от инсулт, но след това се съобщава, че е открита гумена тръба, увита и завързана около врата му.

Уотсън разкри, че "официалната присъда е била самоубийство, но бившата му съпруга Синтия и няколко приятели не са могли да приемат това“.

Той беше намерен с краката си под леглото, а главата му опряна на седалката на инвалидната му количка - необичайна позиция за самоубийство - и наблизо имаше кръв, която не изглеждаше да е на Шнайдер. Неговите лекционни материали и писания за НЛО липсваха от апартамента, но ценностите бяха останали недокоснати.

Уотсън каза, че много от случаите са по-мрачни, отколкото изглеждат, като експерти по НЛО твърдят, че смъртните случаи, които са били обявени за злополуки или самоубийства, всъщност са убийства.

Конспиративни теории

В Южна Америка има и гореща точка, където "смъртните случаи от НЛО“ може всъщност да са свързани с военни операции.

Други смъртни случаи, за които се възползват теоретиците на конспирацията, се оказаха с естествени обяснения.

През 2016 г. теоретикът на конспирацията и ловец на НЛО Макс Спайърс се опасяваше, че ще бъде убит и каза на майка си да "разследва“, ако нещо му се е случило малко преди смъртта му.

Спайърс, който твърдеше, че е оцелял в тайна правителствена програма за "супер войници“, беше намерен мъртъв в къщата на приятелката си Моника Дювал в Полша, уж след като "повърна черна течност“.

Феновете на конспиративните теории бяха убедени, че Спайърс е бил убит, за да го накарат да замълчи, като негови собствени загадъчни писания за конспирации раздвижват тенджерата.

Разследване обаче установи, че той е починал от приема на комбинация от мощни лекарства с рецепта, включително Оксикодон и Ксанакс, докато е страдал от пневмония.

Местната полиция беше силно критикувана за първоначалното си разследване, което позволи на слуховете за инцидента да процъфтяват.

Съдебният лекар Кристофър Сътън-Матокс каза: "Макс беше конспиратор и при това добре познат.“

"Ако имаше нещо, което би могло да събуди интереса на други конспиратори, това беше напълно некомпетентното първоначално разследване на смъртта му".

Всъщност, властите установиха, че Спайърс е заспал на дивана на Дювал, след като е взел около 10 таблетки турска форма на Ксанакс, след като е закупил "целите наличности“ от аптека, докато е бил на почивка.

Аутопсията също така установи смъртоносни нива на оксикодон, опиоид, в организма му.

Уотсън каза: "Много от тези истории звучат необичайно и много от тези смъртни случаи имат достоверни обяснения".

"Така че те не излизат много извън общността на НЛО и се съобщават само като отделни инциденти. Когато съберете информацията, има изненадващ брой уфолози, които са починали по странни начини и обстоятелства от 50-те години на миналия век насам", добавя Уотсън.