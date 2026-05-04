Видовете магнезий и за какво да използвате всеки от тях

Магнезият поддържа повече от 300 телесни процеса, а ниските му нива могат да бъдат свързани със състояния като диабет тип 2, сърдечни заболявания, остеопороза и мигрена.

► Магнезиевият цитрат, хлорид, лактат и малат са описани като добре абсорбиращи се варианти, докато магнезиевият оксид се абсорбира слабо и се използва главно при киселини или запек.

► Някои форми се използват за специфични цели, като магнезиев L-треонат за здравето на мозъка, магнезиев таурат за кръвна захар и кръвно налягане и магнезиев оротат за подкрепа на сърцето.

► Магнезият участва в над 300 основни метаболитни реакции, включително производство на енергия, регулиране на кръвното налягане, предаване на нервни сигнали и мускулно свиване.

Въпреки че много пълноценни храни, като зелени листни зеленчуци, бобови растения, ядки и семена съдържат магнезий, до две трети от хората в западния свят не задоволяват нуждите си от минерала само с диета.

Продължете да четете, за да научите за десет различни форми на магнезиеви добавки и тяхното приложение.

1. Магнезиев цитрат

Магнезиевият цитрат е форма на магнезий, която е свързана с лимонена киселина. Тази киселина се среща естествено в цитрусовите плодове, придавайки им тръпчивия, кисел вкус.

Магнезиевият цитрат е една от най-разпространените формулировки на магнезиеви добавки и може да бъде закупен в магазините по целия свят. Този вид е сред най-бионаличните форми на магнезий, което означава, че се абсорбира по-лесно в храносмилателния тракт от други форми.

Обикновено се приема перорално за попълване на ниски нива на магнезий. Поради естествения си слабителен ефект, понякога се използва и в по-високи дози за лечение на запек.

Понякога се предлага на пазара като успокояващо средство, което помага за облекчаване на симптомите, свързани с депресия и тревожност, но са необходими повече изследвания за тези приложения.

