Как украинците успяха да неутрализират "неудържимата" ракета на Путин?

С намаляването на запасите от ракети "Пейтриът", Украйна е изобретила нов начин за сваляне на "неудържимите" руски ракети "Кинжал". Украинският проект за електронна война (EW) твърди, че е намерил решение срещу прехвалената руска хиперзвукова ракета "Кинжал" - една от най-бързите и най-страховитите ракети от този тип в света.

Украински специалисти по електронна война твърдят, че техните станции "Лима" могат да отклоняват ракети "Кинжал", като нарушават спътниковата навигация, пише Kyiv Independent.

"Когато вдигнахме нашата стена за електронна война, от изстреляните 59 ракети "Кинжал", само една се приземи. Всички останали бяха неутрализирани", казва "Алхимикът" пред изданието.

"Алхимикът" е командирът на "Нощна стража" - подразделение за противовъздушна отбрана, което изгражда все по-усъвършенствана мрежа от станции за електронна война в цяла Украйна от 2023 г. насам. Основното им оръжие е "Лима" - станция за електронна война, която е достатъчно усъвършенствана, за да сваля ракети "Кинжал" безшумно, вместо да ги кара да експлодират.

"Алхимикът" твърди, че станциите "Лима" имат обхват от 300 километра при противодействие на ракети Кинжал. Cascade Systems твърди, че от миналото лято проектът е предотвратил достигането на цели на общо 58 ракети "Кинжал", 26 от които само през първите три месеца на 2026 г. Ако тази информация бъде потвърдена, това би означавало почти перфектна защита срещу едно от най-скандалните оръжия на Русия, отбелязва Kyiv Independent.

Как работи системата "Лима?"

Звучи твърде хубаво, за да е истина. Въпреки това, украинските военновъздушни сили отбелязаха рязък спад в атаките с ракети "Кинжал" през последните месеци, като само една от опасните хиперзвукови ракети очевидно успя да премине през украинската отбрана в нощта на 28 март.

"В доклада, преди да открием ракетата "Кинжал", тя е била "изгубена на място" - един от онези неразбираеми военни термини", казва "Алхимикът", който показва видео от мястото на катастрофата, което са открили след сутрешния доклад на ВВС.

Той твърди, че системата за отбрана "Лима" е отклонила въпросната ракета "Кинжал" към безлюдно поле. Ключът се крие в многопосочните сателитни навигационни антени, които Русия използва, за да насочва своите оръжия с голям обсег. Системите, от дронове "Шахед" до ракети "Кинжал", могат да се ориентират по редица начини, включително чрез проследяване на собствените си движения или чрез визуално насочване. Но когато сателитната навигация е налична, те я използват по подразбиране. Руските антени с контролиран режим на приемане (CRPA) са проектирани да поддържат оръжията заключени към сателитни сигнали въпреки електронните смущения. Най-известни са системите "Комета", които са проклятие на Украйна от началото на пълномащабното нахлуване. Тези CRPA са оборудвани с мрежа от по същество по-малки антени, които работят заедно, за да идентифицират фалшиви сигнали.

Доскоро, за да заблудите CRPA, бяха необходими повече предавателни станции в обхват, отколкото е броят на подантените на CRPA. След това китайски разработчици създадоха математически модели, които позволяват на CRPA да противодействат на този подход, и ги продадоха на Русия.

"Тези антени бяха създадени, за да противодействат на брой устройства за електронна борба, надвишаващи броя на устройствата в антената", обяснява "Алхимикът".

Той казва, че пробивът е бил в това, че се е попречило на антените на CRPA да разпознават откъде идва фалшивият сигнал, което означава, че са необходими само 32 станции "Лима", за да се откачи ракета "Кинжал" от сателитните сигнали, които я насочват. Ключова характеристика е, че докато станциите "Лима" генерират заглушаващи и фалшиви сигнали, те имат трети тип сигнал, който според "Алхимикът" ефективно отвлича ракетата "Кинжал" по време на полет.

"Третият тип сигнал е кибератака", допълва той.

Атаката, казва той, е насочена към приемника на ракетата "Кинжал".

"За да може приемникът да вземе решение, той трябва да изтегли много технически данни от спътника. Намерихме начин да качим тези данни по такъв начин, че да извличат неправилни данни и да не се актуализират дълго време, след като напуснат нашата зона", обяснява той.

"Няма еквивалент"

Проектът е първият по рода си, който е постигнал реален успех срещу усъвършенстваните антени CRPA, антените за сателитна навигация, които Русия използва за филтриране на фалшиви сигнали, казва пред Kyiv Independent Максим Скорецки, началник на отдела за електронна война на украинските сухопътни войски.

"Системата няма еквивалент", твърди Скорецки. "Никой никога не е успявал да потисне антени CRPA с 16 и 32 канала, камо ли на такива разстояния."

Той потвърждава ефективността на системата "Лима" "в 58 от 59 случая" срещу ракети "Кинжал".

Ракетите "Кинжал" са сред най-добрите оръжия на Русия. Те са и скъпи. Центърът за стратегически и международни изследвания оцени през февруари миналата година, че струват по 15 милиона долара всяка, въпреки че други оценки посочват цената много по-ниска. Според украинското издание за отбрана "Милитарный", цената на един "Кинжал" по последните договори е около 4,5 милиона долара.

Към 24 февруари 2026 г. украинските военновъздушни сили са регистрирали общо 86 ракети "Кинжал", изстреляни от Русия към Украйна през последните четири години.

"Лима" срещу "Пейтриът"

През май 2023 г. въвеждането в експлоатация на първите произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" беше посрещнато със залп от ракети "Кинжал", които тестваха това, което Русия преди това смяташе за неудържима система. Въпреки че системите "Пейтриът", особено ракетите PAC-3, се доказаха като изключително ефективни при прихващането на ракети "Кинжал", бъдещите доставки на ракети PAC-3 за Украйна са изложени на риск.

За разлика от тях, станциите "Лима" се произвеждат в Украйна и не изискват скъпо оборудване за еднократна употреба, като например ракетите-прехващачи PAC-3, което ги прави много по-евтини за експлоатация.

"Алхимикът" обяснява, че станциите "Лима" също са станали изключително ефективни при отклоняването на дронове "Шахед". Болен въпрос обаче остава балистичната ракета "Искандер".

"Искандер" е тясно свързан с "Кинджал", а "Алхимикът" отдава станциите "Лима" на намаляване на точността на ракетните удари с "Искандер".

"Обикновено, преди промяната в нашия обхват, тяхната точност беше 10 метра. Но по време на последните атаки те пропуснаха целта с разстояние от 100 метра до над километър", обясянав той. "Ако погледнете цялата страна, ако искате да покриете цялата страна - срещу всичко, което лети, "Шахеди" и ракети - са ви необходими механизми на стойност 1 милиард долара. Ако искате да добавите балистична противоракетна отбрана, това са още 800 милиона долара. Но 1,8 милиарда долара - това са само две системи "Пейтриът"."