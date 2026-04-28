Война, криза, скъпо горива: С колко ще се скочат самолетните билети?

Задава ли се криза в авиационния сектор заради конфликта в Иран? Ситуацията с авиационното гориво остава динамична и трудно предвидима. Според председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, именно тази несигурност е основният фактор, който създава затруднения за авиационния сектор, тъй като възпрепятства дългосрочното планиране на авиокомпаниите.

Според експерта ситуацията е променлива. “Всеки ден ние чуваме, ще има преговори, ще има примирие. Няма да има примирие. Вчера Тръмп пак е отказал примирието. Точно тази несигурност предизвиква кризата, защото ние не можем да си планираме дългосрочно какво ще бъде лятото", каза Иванджиков в предаването "България сутрин".

Цените на самолетните билети

Според Иванджиков секторът засега успява да се справя, въпреки сериозното поскъпване на авиационното гориво. Той добави, че част от авиокомпаниите оптимизират маршрутите си, намаляват честотата на определени полети или пренасочват пътниците през други дестинации. Целта е да се запази устойчивостта на операциите, без да се стига до рязко увеличение на цените.

Иванджиков отбелязва, че към момента не се наблюдава сериозен скок в цените на самолетните билети, като увеличенията остават в рамките на около 5%. При някои превозвачи обаче вече се въвеждат допълнителни такси за услуги като ръчен багаж, което е един от начините за компенсиране на по-високите разходи.

Най-сериозно засегнати са дългите маршрути, особено тези към Азия, които преминават или заобикалят зоните на конфликта.

"Аз не искам да плаша пътниците, продължавайте да планирате пътуванията, но внимателно. Ако може да не планирате полети до Азия в момента, тези, които минават покрай Персийския залив, защото наистина там цените се вдигат, поради това, че се обикаля цялата зона", предупреди Иванджиков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той съветва хората, които планират пътувания, да закупят билетите си по-рано, тъй като при по-късно резервиране цените вероятно ще бъдат по-високи.

Въздушните линейки

Освен темата за авиационното гориво, Иванджиков поставя акцент и върху проблемите с въздушните линейки в България. По негово мнение страната изостава в изграждането на ефективна система, а част от средствата по Плана за възстановяване вече са загубени.

Най-сериозният проблем остава липсата на достатъчно обучени екипи, които да управляват наличните хеликоптери.

"Проблемът с кадровия състав е сериозен. Ние и да имаме пет хеликоптера, ако нямаме екипи, които да ги използват и да летят, те ще останат в гаража", каза гостът.

