И Мелони с AI снимка по бельо, осъди дигиталните фалшификации

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди използването на дийпфейкове, като публикува в социалните мрежи генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си по бельо, създадено от нейните “противници“.

Споделяйки изображението, което я показва в бял сутиен, италианският премиер заяви: "Няколко фалшиви снимки на мен се разпространяват напоследък, генерирани с изкуствен интелект и представени за истински от някои усърдни противници.“

"Трябва да призная, че човекът, който ги е направил, поне в приложения случай, ме е подобрил много“, пошегува се Мелони и добави: "Но факт е, че за да атакуват и измислят лъжи, те вече използват всичко.“

Италианският лидер продължи, като каза, че дийпфейковете са "опасен инструмент“, защото могат да "заблуждават, манипулират и засягат всеки“.

Giorgia Meloni has spoken out against a wave of AI-generated deepfake images falsely depicting her, warning of the growing dangers posed by manipulated content online. — Firstpost (@firstpost) May 5, 2026

"Мога да се защитя, но много други не го правят“, добави тя.

Публикацията на Мелони във вторник идва повече от година след като тя се яви в съда, за да поиска наказание за двамата мъже, за които се твърди, че са направили фалшиви откровени видеоклипове с нея и са ги споделили онлайн.

Премиерът заведе дело за клевета през 2024 г. срещу баща и син - Алесио Скуросу и баща му Роберто от Сардиния - които се твърди, че са направили фалшиви, откровени видеоклипове с нея и са ги споделили онлайн.

Адвокатите ѝ преди това заявиха, че причината на премиера да започне делото е „да изпрати послание до жените, които са жертви на този вид злоупотреба с власт, да не се страхуват да повдигнат обвинения“.

Мелони е притеснена

Политикът също така изрази загрижеността си относно начина, по който изкуственият интелект може да се използва за създаване на изображения, които изглеждат реални.

Дийпфейковете са генерирани от изкуствен интелект медии, които имитират човешки гласове, изображения и видеоклипове, които могат да бъдат сбъркани с реални.

"С появата на изкуствения интелект, ако позволим лицето на някоя жена да бъде монтирано върху тялото на друга жена, дъщерите ни ще се окажат в тези ситуации, което е точно причината да считам за легитимно да се води тази война“, каза Мелони.

Тя също така отбеляза, че вярва, че трябва да има по-строги закони, свързани с дийпфейковете.

Мелони не е единствената публична личност, от която са направени изрични дийпфейкове, споделяни онлайн, за да ги видят милиони.

Знаменитостите жени са основните цели на дийпфейк изображения още от 2018 г., когато Натали Портман е включена във видеоклип.

Актрисата на Marvel Скарлет Йохансон също беше обект на атаки миналата година, когато се появи дийпфейк видео реклама, промотираща Лиза с изкуствен интелект.

През 2024 г. фалшиви изображения на певицата Тейлър Суифт станаха вирусни в социалните мрежи, след като събраха над 27 милиона гледания и 260 000 харесвания, преди да бъдат свалени.