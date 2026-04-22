BGONAIR Live Новини Днес | 16

Обидна тирада: Руски тв водещ нарече Мелони "фашистка кучка"

Италия привика руския посланик в Рим

22.04.2026 | 08:14 ч. Обновена: 22.04.2026 | 08:15 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Италианското външно министерство привика руския посланик в Рим, след като руски телевизионен водещ нарече министър-председателката Джорджа Мелони "фашистка кучка", предаде АНСА.

На посланика Алексей Парамонов ще бъде връчена протестна нота тирада на водещия Владимир Соловьов срещу Мелони, която той обвини, че е "предала" президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Соловьов е близък поддръжник на Кремъл, отбелязва АНСА. В предаването си той се изказа вулгарно на италиански, наричайки Мелони "фашистка, освидетелствана идиотка, лоша жена". Той продължи обидите си с "пута Мелони".

Руският водещ нарече италианската министър-председателка още "позор за човечеството". Каза и че "предателка" е нейното "второ име". "Тя предаде Тръмп, на когото преди това се беше заклела във вярност", завърши тирадата си Владимир Соловьов.

"Призовах руския посланик Парамонов в Министерството на външните работи, за да му връча протестна нота, след много сериозните и обидни изявления, направени от водещия Владимир Соловьов по руската телевизия срещу министър-председателката Джорджа Мелони. Изразявам пълната си солидарност и подкрепа към нея", написа в социалната мрежа Екс италианският външен министър Антонио Таяни.
(БТА)

