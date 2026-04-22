Мелони отговори на обидите, че е "фашистка кучка"

Италианският премиер Джорджа Мелони отвърна на критиките на руския пропагандист Владимир Соловьов, след като той я нарече "фашистка кучка" в канала си "Solovev Live" и заяви, че предателството е нейното второ име - тя предаде Тръмп, на когото преди това се е заклела в лоялност.

Мелони написа в X, че един фанатичен пропагандист на режима по природа не може да дава уроци нито по последователност, нито по свобода, и добави, че за разлика от другите, Италия няма обвързани задължения, няма господари и не приема заповеди.

Руският посланик в Италия Алексей Парамонов беше извикан в италианското външно министерство заради забележките. Министърът на външните работи Антонио Таяни заяви, че посланикът ще получи официален протест.

Парамонов каза, че е озадачен от това, че е бил извикан в Министерството на външните работи заради думите на известен руски журналист, колкото и талантлив и популярен да е, изречени в собствения му частен онлайн канал, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС.