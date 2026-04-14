Тръмп нападна Мелони: Тя не иска да ни помогне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони, съобщават Corriere della Sera и ANSA.

"Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната", заяви Тръмп в телефонно интервю за Corriere della Sera, визирайки конфликта в Иран и отказа на Италия да се включи пряко в него. По думите му Мелони не е откликнала и на призива за участие в обезопасяването на Ормузкия проток в момент, когато в региона се водят бойни действия. Италианските медии припомнят и решението на министъра на отбраната Гуидо Крозето да не допуска американски бойни самолети до военна база в Сицилия за операции срещу Иран.

От съюзници до разочарование

В интервюто Тръмп подчерта, че не е разговарял с Мелони от известно време, въпреки че тя доскоро беше смятана за негов близък съюзник. Той обясни дистанцията с думите, че "тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядреното оръжие (на Иран)" и добави: "Тя е много различна от онова, което аз мислех".

Острият тон идва само месец след като в друго интервю за Corriere della Sera Тръмп похвали Мелони, наричайки я "приятел" и "велик лидер", който "винаги се опитва да помогне". Тогава думите му бяха изречени след решението на италианското правителство да изпрати бойна фрегата край Кипър заради отражението на конфликта в Иран върху региона, припомня ANSA.

"Това не е вече същият човек и Италия няма да бъде същата страна, каквато беше", заяви сега Тръмп, визирайки италианския премиер.

Обвинения за енергетика и сигурност

Американският президент отправи и директни въпроси към италианските граждани: "Харесва ли ви фактът, че вашата министър-председателка не прави нищо, за да получи петрол?". Той добави: "Дали това се харесва на народа? Не мога да си го представя. Потресен съм от нея. Мислех, че тя е смела, но съм грешал".

В същото време Тръмп игнорира факта, че Мелони беше първият лидер от ЕС, НАТО и Г-7, посетил региона на Персийския залив по време на бойните действия, както и че преди това тя беше в Алжир с цел да осигури допълнителни доставки на природен газ и петрол за Италия.

"Мелони се държи неприемливо, защото не й пука дали Иран има ядрено оръжие и дали Иран ще взриви Италия за две минути, ако има тази възможност", заяви още Тръмп.

Реакции от Италия

Изказванията му идват след три изявления на Мелони, в които тя разкритикува Тръмп заради нападките му срещу папа Лъв Четиринадесети.

В защита на италианския премиер застана лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн, която заяви: "Твърдо осъждам атаката на президента Тръмп срещу премиера Мелони, която, както подобава, изрази солидарност с папа Лъв Четиринадесети". Тя подчерта, че макар да са политически противници, подобни нападки срещу италианското правителство са неприемливи.

Подкрепа за Мелони изрази и външният министър Антонио Таяни. В позиция, публикувана в X, той заяви: "Ние сме и оставаме искрени поддръжници на единството на Запада и твърди съюзници на САЩ, но това единство се изгражда с лоялност, уважение и взаимна откровеност". Таяни подчерта, че италианското правителство защитава единствено националния интерес.

Нови атаки и по-широки критики

В интервюто за Corriere della Sera Тръмп отправи нови критики и към папа Лъв Четиринадесети, обвинявайки го, че не разбира ситуацията в Иран и ядрената заплаха. Той заяви, че папата не отчита, че в страната са били убити 42 000 протестиращи през последния месец.

Американският президент коментира и политическата ситуация в Европа, включително поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори. Той го определи като "приятел" и "смел човек", който е водил ефективна политика срещу имиграцията.

Тръмп заяви още, че "имиграцията убива Италия и цялата Европа" и че континентът "се саморазрушава отвътре със своите имиграционни и енергийни политики". Според него европейските държави плащат най-високите цени за енергия и не са готови да защитят интересите си в стратегически точки като Ормузкия проток.

"В Европа хората зависят от Доналд Тръмп, защото държи отворен Ормузкия проток", добави той.

Тръмп традиционно е изразявал положително отношение към Мелони, като сегашните му критики идват година след първата ѝ официална визита в Белия дом, отбелязват италианските медии.