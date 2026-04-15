Сергей Лавров: Русия е готова да продължи преговорите за Украйна

Русия приветства преговорите със Съединените щати за украинското уреждане и остава готова да ги продължи, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред журналисти след официалното си посещение в Китай.

Лавров подчерта, че Москва остава ангажирана със споразуменията, постигнати на срещата на върха с Вашингтон в Анкоридж, Аляска, състояла се през август миналата година.

Лавров също така добави, че президентът Владимир Путин многократно е потвърждавал тази позиция и че Русия е приела предложенията, направени от Съединените щати в Аляска, добросъвестно, т.е. де юре признаването на "реалностите на място“ в Украйна.

Лавров противопостави това на изявленията на Владимир Зеленски, който отхвърля подобно признаване и описва територии, включително Крим и Донбас, като временно окупирани, което според Лавров се различава от обсъжданото в Анкоридж.

Отношенията между Москва и Вашингтон

Лавров припомни, че процесът е иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин и че Москва е приела предложенията, направени от Съединените щати на среща през 2025 г. в Аляска, добросъвестно, но също така спомена, че настоящата администрация на САЩ поддържа и разширява санкциите, въведени при бившия президент Джо Байдън, въпреки че в момента отношенията между Москва и Вашингтон не са замразени, както бяха по време на президентството на Байдън.

Макар че твърди, че споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска, се блокират от европейските лидери в Брюксел, Париж, Берлин и Лондон, Лавров подчерта, че предложенията на Франция и Обединеното кралство за разполагане на "стабилизиращи контингенти“ в Украйна ще изискват технологична подкрепа от САЩ, отбелязвайки, че френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър промотират идеята, но не могат да я реализират самостоятелно.

Лавров добави, че Русия остава отворена за диалог с други страни, включително Унгария, където току-що беше избран нов министър-председател Петер Мадяр, заявявайки, че Москва никога не е избягвала ангажираност и че президентът Владимир Путин постоянно е демонстрирал готовност за диалог, като същевременно подчерта, че подобни разговори са най-смислени, когато партньорите представляват националните интереси на своите страни.