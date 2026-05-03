Заради страх от Украйна: Напълниха Москва с ПВО пред 9 май

Според публикувани на 3 май кадри с отворен код, Русия вероятно премества допълнителни системи за противовъздушна отбрана С-400 в Москва преди парада си за Деня на победата на 9 май.

Кадрите, споделени от руски Telegram канал, показват компоненти на системата С-400, транспортирани през руската столица. Остава неясно дали системите представляват новоразположени подкрепления или рутинно преместване на части, които вече са на служба в Москва, пишат от Unated24.

Анализатори с отворен код изчисляват, че Москва е защитена от многопластова мрежа за противовъздушна отбрана, състояща се от два отбранителни пръстена около града, както и няколко позиции в самия град. Общо в и около Москва са идентифицирани около 130 обекта за противовъздушна отбрана.

Мрежата е съставена предимно от приблизително 100 системи "Панцир-С1" и по-малък брой системи "Тор", които се използват за прихващане на дронове и крилати ракети. Те се поддържат от приблизително 20 батареи С-400, предназначени за противодействие на заплахи на голяма надморска височина, включително балистични ракети.

Въпреки това широко покритие на противовъздушната отбрана, се очаква Русия да намали парада си за Деня на победата през 2026 г. Според наличната информация събитието ще се проведе без механизирана колона, което е първата подобна промяна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Съобщава се, че властите обмислят и допълнителни мерки за сигурност. Те включват потенциални ограничения на мобилните комуникации в Москва на 5, 7 и 9 май, както и сценарий, при който парадът ще бъде ограничен до пешеходен марш без участието на кадети или студенти от военната академия. Въздушната част на събитието все още се очаква да се проведе.

Отвъд Москва, няколко руски региона отмениха или намалиха честванията си за Деня на победата поради опасения за сигурността, свързани със заплахата от украински удари с дронове. Краснодарски край отмени изцяло парада си, докато Калининград и Самара преместиха възпоменателните събития онлайн. В Санкт Петербург, Чувашия и Калужка област се очаква парадите да продължат без тежка военна техника.