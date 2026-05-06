Членове на "Пуси райът" приклещиха руския посланик на Венецианското биенале

Руският протестен колектив "Пуси райът" (Pussy Riot) организира протеста акция пред руския павилион в Градините на Венецианското биенале, съобщават италианските вестници "Република" и "Гадзетино". Към протеста се присъединиха и "Фемен".

Облечени с черни дрехи и с ярко розови шапки тип балаклава, протестиращите преминаха през Градините на Биеналето и когато достигнаха до руския павилион, започнаха да скандират под звуците на китари: "Не се подчинявайте" и "Кръвта е изкуството на Русия". Членовете на колектива запалиха и димни факли и пространството пред павилиона се изпълни с розов и бял дим, а после и с дим с цветовете на украинското знаме. Протестиращите развяваха и знамето на Украйна.

Руският павилион представя проекта "Дърво, вкоренено в небето", в който има пърформанси на общо около 50 творци, в това число и няколко чужденци. Павилионът е собственост на руската държава и Русия в качеството си на собственик не е искала разрешение да участва в Биеналето, а просто е информирала организаторите за намерението си да участва.

Павилионът ще остане отворен до 8 май, когато ще може да се посещава само от хора със специални покани и от представители на пресата.

После през цялото Биенале, откриващо се за широката общественост официално на 9 май, руският павилион ще остане затворен за посетители до края на Биеналето на 22 ноември.

Италианското правителство вече на няколко пъти изрази несъгласие с присъствието на Русия на Биеналето.

Днес по време на протеста на "Пуси райът" и на "Фемен" в павилиона на Русия се оказа руският посланик в Рим Алексей Парамонов, за да го открие официално. Той буквално се озова под обсада на протестиращите, които се опитаха да нахлуят в сградата. След половин час на конфронтация на протестиращите със силите на реда, напрежението на намаля и протестиращите се оттеглиха.

"Има нещо наистина мрачно и ирационално в обсебеността на ЕС да преследва руската култура и изкуство чрез санкции и всякакви ограничения", написа във "Фейсбук" Парамонов днес. "Много е жалко, че италианското ръководство, както и ръководството на Биеналето, са се превърнали в мишена на неприемливи и брутални диктати и натиск от страна на ЕС, чиито сиви и безлични бюрократи направиха всичко възможно да спуснат "желязна завеса" и да възпрепятстват всякакъв обмен между страните от ЕС и Русия", добави Парамонов. Той визира това, че италианските власти поискаха павилионът да остане затворен през цялото Биенале, като според него това е станало под натиска на ЕС, заплашил Италия с отнемане на субсидия от 2 милиона евро за Фондацията на Биеналето.

Според италианската агенция "АДН Кронос" във Венеция е и Надежда Толоконникова, руска музикантка и една от основателките на "Пуси райът". Тя ще проведе срещи с големи колекционери като част от нейна кампания за освобождаване на руски политически затворници в Русия.

Самата Толоконникова беше политически затворник в Русия, след като беше осъдена на две години затвор в наказателна колония заедно с колежките си от "Пуси райът" Мария Альохина и Екатерина Самуцевич за участието си в протестен пърформанса срещу Владимир Путин в катедралата "Христос Спасител" в Москва през февруари 2012 г.

Миналия декември "Пуси райът" бяха определени като екстремистка организация от московски съд. Толоконникова, която отдавна е напуснала Русия, е в списъка на руската държава на така наречените "чуждестранни агенти" от 2021 г. Тя в момента се издирва в родината си за нарушение на правилата, предвидени за чуждестранни агенти, както и за публично оскърбяване на чувствата на руски вярващи.

Днес протест имаше и срещу израелския павилион на Биеналето. Той беше организиран от колектива "Съюз, изкуство, а не геноцид" и в него се включиха около 200 души.