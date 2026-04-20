Как Русия се намесва в предстоящите избори в Армения

Войната с Иран отнема цялото внимание на Вашингтон през последния месец и половина. Но конфликтът отклони вниманието не само от Украйна. В Южен Кавказ руският президент Владимир Путин води тиха кампания, за да отмени едно от най-значимите постижения на администрацията на Тръмп в областта на външната политика – мирното споразумение между Армения и Азербайджан – и го прави с минимални разходи.

В центъра на това споразумение е „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Този транзитен коридор ще свърже Азербайджан с неговата ексклава, Нахчиван, през арменска територия и ще отвори сухопътен мост от Централна Азия към световните пазари, заобикаляйки както Русия, така и Иран. TRIPP е нещо повече от инфраструктура. Той е опората на Америка в Южен Кавказ и ключът към отключването на огромните запаси от редки земни елементи в Централна Азия – ресурси, които са от съществено значение за смартфоните, електромобилите и съвременните оръжейни системи – в момент, когато Съединените щати разчитат на Китай за около 70 процента от тези критични вносове, пише за TNI Джоузеф Епщайн, директор на Изследователския център "Туран" и старши научен сътрудник в Института "Йорктаун".

Армения провежда парламентарни избори на 7 юни. Гласуването е референдум не само за правителството на премиера Никол Пашинян, но и за геополитическата ориентация на страната – Запад или Русия, мир или контролиран конфликт. Ако TRIPP стане реалност, Русия ще загуби контрола си върху търговските пътища в Кавказ и влиянието си върху двете бивши колонии.

Кампанията е нагла

На среща на 1 април в Москва Путин лично лобира пред Пашинян да позволи на лица с двойно руско-арменско гражданство да се кандидатират на изборите – явен намек към Самвел Карапетян, милиардерът, живеещ в Русия, който финансира опозиционната партия „Силна Армения“ и който е под домашен арест по обвинения в пране на пари и заговор за преврат. Путин добави, с нескрита заплаха, че Русия има „много приятели в Армения – много“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков впоследствие заяви, че Москва „си запазва правото“ да обсъжда изборите в Армения, сякаш вътрешните работи на суверенна държава са въпрос, подлежащ на одобрение от Русия. Заместник-министър-председателят Алексей Оверчук предупреди, че Армения наближава „точка, от която няма връщане назад“, и заплаши с преструктуриране на икономическите отношения – бюрократичен език за наказание.

Заплахите вече се изпълняват. Москва според съобщения е забранила на предприятия и културни организации, свързани с правителството на Пашинян, да оперират в Русия. Арменският износ на селскостопански продукти е изправен пред ескалиращи ограничения – забрани за млечни продукти, по-широки ограничения върху вноса и опустошителен удар по търговията с цветя. Русия задържа милиони от предварително платени доставки на оръжие. Карапетян – от домашен арест – предупреждава арменците, че изборът на Пашинян означава "бедност и вражда с Русия", като обещава, че неговата партия ще "се сприятели с всички страни"

Една подробност остана до голяма степен незабелязана. Както наскоро отбеляза един арменски парламентарист, арменците в Русия са единствената група в цялата страна, на която е позволено да провежда публични демонстрации – и то само когато арменски официални лица са на посещение, и само срещу тях. Фактът, че Москва организира и разрешава тези протести, докато смазва всички други форми на публично несъгласие, говори сам за себе си.

Но най-опасното оръжие в арсенала на Москва е информационната война.

Дезинформацията, насочена срещу Армения и подкрепяща Русия, се е увеличила значително от края на 2025 г., според местни проверяващи факти. Сценарият е познат от Молдова, Румъния и самите Съединени щати: клонирани уебсайтове, имитиращи легитимни медии, координирано разпространение в социалните медии и анонимни канали в Telegram, излъчващи измислени истории.

Наративите експлоатират чувствителни вътрешни проблеми: твърдения за тайни териториални отстъпки, твърдения, че западните страни провеждат експерименти върху арменски граждани, и напрежение между правителството и Арменската апостолическа църква. Църковни лидери, обвинени от дисиденти, че поддържат връзки с руските разузнавателни служби, са се обърнали срещу правителството, предоставяйки на Кремъл институционален лост, който отразява ролята на православната църква, подкрепяща Москва, в предвоенна Украйна.

От своя страна Карапетян е наел лобиста Робърт Амстердам, чийто предишен клиент беше Вадим Новински – прокремълският украински олигарх. Фактът, че същият агент, който защитаваше руските интереси в Киев, сега работи за предпочитания от Путин кандидат в Ереван, трябва да предизвика тревога. Междувременно Тъкър Карлсън – който има добре документирана история на раздухване на кремълските нарративи – предостави платформата си на анти-Пашинянски гласове, чиито послания се вписват идеално в линията на Москва по отношение на Армения. Резултатът е клещи, които притискат арменското правителство от всички страни.

Както самият Пашинян предупреди, ако през юни спечели кандидат, подкрепян от Кремъл, мирният процес с Азербайджан ще се срине. Проруско правителство в Ереван би възродило конфликта между Армения и Азербайджан като средство за натиск – точно както правише Москва в продължение на три десетилетия, играейки и на двете страни, за да ги държи зависими и разделени. TRIPP умира. И с него умира американският достъп до Средния коридор.

Конфликтът с Иран предоставя възможност. С отслабения Техеран и промените в Близкия изток, Южен Кавказ става по-важен, а не по-малко важен.

Първо, Вашингтон трябва публично да потвърди подкрепата си за Пашинян. Видимата дипломатическа подкрепа повишава цената на руската намеса. Когато комисарят по разширяването на ЕС посети Ереван, обеща 140 милиона евро и потвърди подкрепата си за интеграцията на Армения в Транскаспийския транспортен коридор, това изпрати сигнал. Съединените щати трябва да изпратят по-силен такъв.

Второ, инвестирайте сега. Развиващият се сектор на изкуствения интелект в Армения и нейната образована, англоговоряща работна сила я правят естествен кандидат за американски технологични партньорства. Обявления за инвестиции преди изборите биха показали на арменските избиратели, че западният път носи осезаеми ползи, а не само обещания.

Трето, ускорете TRIPP. Преминаването на коридора от концептуалната фаза към фазата на строителство показва, че дивидентите от мира са реални. Всеки месец закъснение е месец, който Москва може да използва, за да убеди арменците, че Западът не предлага нищо освен думи.

Хибридната война на Русия срещу Армения не е странично събитие. Това е пряк удар срещу мирното споразумение, посредничено от САЩ, срещу транзитен коридор, жизненоважен за веригите за доставки на САЩ, и срещу суверенитета на нация, която се опитва да начертае своя собствен курс. Ако администрацията отвърне поглед от Южен Кавказ за още два месеца, може да установи, че Путин вече е спечелил.