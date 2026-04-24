Полша прехванала два руски изтребителя Су-30 над Балтийско море

Te не са навлезли във въздушното пространство на страната

24.04.2026 | 17:37 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Полски изтребители Ф-16 са прехванали два руски изтребителя Су-30 над Балтийско море, заяви днес заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс.

"Всяко нарушение на сигурността на Полша и региона ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО", написа Томчик в публикация в платформата Екс.

Говорител на Министерството на националната отбрана на Република Полша уточни, че руските изтребители не са навлезли във въздушното пространство на страната.

В понеделник изтребители на НАТО прехванаха руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

