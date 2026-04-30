Полша тества ново оръжие срещу дронове от Норвегия

Полша тества седем акустични системи за откриване на дронове в Устка по програмата "Източен щит", включително Discovair G2+ на Squarehead Technology. През 2026 г. Полша отпусна 6,86 милиарда евро за обществени поръчки за дронове и борба с тях, като до момента са получени над 715 технологични предложения и са тествани 36 решения.

Полша тества технологиите за борба с дронове, които възнамерява да разположи по източната си граница – и една от системите, които се появиха на Централния полигон на военновъздушните сили в Устка миналата седмица, слуша за дронове, вместо да ги търси, пише Defence Blog.

Оперативни тестове за полската програма "Източен щит", известна на полски като Tarcza Wschód, се провеждат на полигона Устка на балтийското крайбрежие, като към 22 април 2026 г. се оценяват седем акустични системи за откриване на дронове. Сред тестваните системи е Discovair G2+, разработена от норвежката фирма Squarehead Technology, разпространявана в Полша от Forcepol sp. z o.o. — акустичен сензор, изграден около масив от насочени микрофони, който открива, проследява и класифицира дронове, като анализира техните звукови сигнатури, а не техните радиочестотни емисии или радарно напречно сечение. Цезари Томчик, държавен секретар на Полша в Министерството на националната отбрана, посети тестовете на 22 април и използва случая, за да обясни мащаба на полските инвестиции в борбата с дронове: 25 милиарда злоти (6,86 милиарда), отпуснати само през 2026 г. за закупуване на дронове и системи за борба с дронове, извлечени от държавния бюджет и програмата SAFE на Европейския съюз.

Подходът за акустично откриване, който представлява Discovair G2+, запълва празнина, с която полските военни плановици - и техните колеги в НАТО - се борят с развитието на войната с дронове. Конвенционалните сензори за борба с безпилотни летателни апарати разчитат предимно на радиочестотно откриване, което идентифицира контролните сигнали между дрона и неговия оператор, и радар, който открива физическото присъствие на въздушен обект. И двата подхода имат ограничения, които противниците са се научили да използват. Дрон, модифициран да елиминира радиочестотните емисии, работещ по предварително програмирана полетна траектория без активна комуникация, не произвежда сигнал, който радиочестотен детектор да открие. В терен с радарна сянка или значително смущение от земята, малки ниско летящи дронове могат да се движат през пролуки в радарното покритие незабелязано. Акустичен сензор, който открива звука, произвеждан от двигателите и роторите на дрона - звук, който не може да бъде изключен или елиминиран - затваря и двете пролуки едновременно.

Squarehead Technology описва точно оперативната логика: никой дрон не може да бъде хакнат, за да заглуши. Акустичният подпис на дрона в полет е физическо следствие от неговата задвижваща система, присъстващ независимо от това какъв софтуер работи на превозното средство или какви електронни модификации са направени. Discovair G2+ използва насочени микрофонни решетки и анализ на сигнала с помощта на изкуствен интелект, за да идентифицира звуковите подписи на дрона дори в акустично затрупана среда - околният шум от вятър, превозни средства и човешка дейност, който би попречил на по-проста система за слушане. Резултатът е пасивен сензор, който не произвежда собствени емисии, което го прави неоткриваем за операторите на дронове, сканиращи за електронните подписи на активни системи за борба с дронове.

Пасивната характеристика е оперативно значима по начини, които се простират отвъд простото прикриване.

Радиочестотен заглушител или активен радар съобщава за присъствието си на всеки противник, оборудван да го открие, което потенциално позволява на операторите на вражески дронове да заобиколят системата или да забавят, докато защитникът не разкрие разположението му. Пасивна акустична решетка, която просто слуша, не генерира откриваема сигнатура. Дронът лети към нея, произвежда звука, който задейства откриването, и защитникът знае, че дронът идва, без да е разкрил съществуването или местоположението на сензора.

Тестовете в Устка са част от по-широк процес на оценка, който Департаментът за иновации на Министерството на националната отбрана на Полша е инициирал в началото на 2025 г. Програмата е получила над 715 предложения за иновативни технологии в сензорни системи, автономни платформи, инженерна и военна логистика, комуникации и киберсигурност - от университети, стартиращи компании, големи компании и чуждестранни организации. От тези предложения 36 решения вече са тествани при условия, приближаващи се до реални бойни операции. Тестовете за акустично откриване, които се провеждат в момента, представляват една част от тези усилия за оценка; По-рано през април, от 13-ти до 17-ти, на същия полигон Устка бяха тествани осем системи за електронна война, обхващащи възможности за откриване и заглушаване на сигнали от дронове.

Има технологии в Съединените щати, в Корея, които могат да бъдат закупени на място, но те никога няма да бъдат изцяло това, от което се нуждае полската армия.“ Той добави, че ако технологията се намира в Полша – ако Министерството на националната отбрана или полските държавни компании притежават конкретните технологии – „никой не може да ни ги вземе“. Бригаден генерал Марчин Горка, директор на отдела за иновации на MND, потвърди, че решенията, които най-добре отговарят на изискванията на полските въоръжени сили, ще подкрепят „Източния щит“. Полковник д-р Мариуш Зиея, ръководител на Центъра за автономни системи, заяви особен интерес към идентифицирането на решения, които биха могли да бъдат внедрени от полските въоръжени сили в бъдеще.

Програмата „Източният щит“ ​​е всеобхватна инициатива за национална сигурност на Полша, обхващаща както развитието на инфраструктурата, така и интеграцията на технологии по източната ѝ граница – границата с Беларус и руския анклав Калининград, който се превърна в една от най-стратегически чувствителните сухопътни граници на НАТО. Програмата ангажира широк кръг от публични институции и индустриални партньори, като същевременно повишава обществената осведоменост за изискванията за отбрана.