От скептицизъм до действие: Как Тръмп одобри "Епична ярост“ срещу Иран?

Седмици преди Доналд Тръмп да нареди американски удари срещу Иран в края на февруари, неговите висши заместници се подиграха на "фарсова“ презентация на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Нетаняху, някои висши израелски служители и ръководителят на Мосад Дейвид Барня представиха на президента и висшия му екип дръзки презентации за сваляне на Ислямската република в Ситуационната зала на Белия дом, според New York Times.

На срещата на 11 февруари присъстваха висшето ръководство на Тръмп: държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, военният секретар Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, зетят на Тръмп Джаред Кушнър и неговият специален пратеник Стив Уиткоф.

Дълбоко в ситуационната стая на Белия дом, Нетаняху и екипът му представиха на Тръмп подробни аргументи защо сега е моментът за удар.

Представянето беше категорично: висшите лидери на Иран щяха да бъдат събрани на едно място, безпрецедентна възможност за обезглавяващ удар, твърдяха израелците. Тръмп изглеждаше заинтригуван, окуражен от успеха на ударите от миналото лято срещу страната, според откъс от предстоящата книга на Times "Смяна на режима: Вътре в имперското президентство на Доналд Тръмп“.

Планът обещаваше да унищожи програмата за балистични ракети на Иран, да елиминира всяка заплаха за Ормузкия проток и да остави Техеран с минимален капацитет за отмъщение срещу САЩ или техните съюзници.

Израелците отидоха по-далеч, предполагайки, че кюрдските бойци в Ирак могат да се присъединят към нападението, че обикновените иранци могат да се въстанат срещу режима и че заплахата само ще нараства, ако не бъде контролирана.

На следващия ден, след като анализатори от американското разузнаване прегледаха израелския план, обхващащ четири цели: убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей; осакатяващо проекцията на властта на Иран; разпалване на народно въстание; и предизвикване на смяна на режима - присъдата беше категорична. Първите две цели убедиха шпионите. Последните две не.

На последваща среща на 12 февруари Ратклиф и Рубио "поляха плана със студена вода", особено двойните обещания за смяна на режима и народно въстание, които директорът на ЦРУ отхвърли като "фарс“.

"С други думи, това са глупости“, добави Рубио

Според NYT американските служители са смятали, че първите две цели са постижими с американското разузнаване и военна мощ, но са заключили, че третата и четвъртата цел на Нетаняху, включително перспективата за кюрдско сухопътно нахлуване в Иран, са откъснати от реалността.

Джей Ди Ванс, който отсъства от срещата на 11 февруари, но присъства на следващия ден, е също толкова скептичен, че смяната на режима ще се материализира.

Операция "Епична ярост"

След това Тръмп се обърна към генерал Кейн и го попита "Какво мислите?“

"Господине, това е, по мой опит, стандартна оперативна процедура за израелците“, отговори Кейн и продължи: "Те преувеличават и плановете им не винаги са добре разработени. Те знаят, че имат нужда от нас и затова ни продават настойчиво".

Изправен пред заключението, че израелският план има сериозни пропуски, Тръмп заяви в залата, че смяната на режима ще бъде "техен проблем" - макар че остана неясно кого точно е имал предвид президентът.

Въпреки че много от съветниците на Тръмп "не се доверяваха" на Нетаняху, президентът е бил силно заинтересован да премахне аятолаха и да ограничи способността на Иран да проектира властта си регионално и чрез многобройните си пълномощници, като Хамас, Хизбула и хусите, се посочва в доклада.

Никой не е направил повече, за да разубеди Тръмп от планираните удари от Ванс.

Но седмици по-късно, само дни преди президентът да даде зелена светлина за американските удари срещу Иран съвместно с Израел, съветниците на Тръмп са се съобразили с преценката на главнокомандващия.

"Ако имаме предвид само убийството на върховния лидер, вероятно можем да го направим", съобщава Ратклиф на президента.

Рубио отбеляза, че не смята, че смяна на режима или народно въстание са на хоризонта.

Но това не е накарало Тръмп да промени курса.

"Мисля, че трябва да го направим", каза президентът в Ситуационната зала.

На следващия ден Тръмп одобри ударите срещу Иран.

"Операция "Епична ярост" е одобрена. Успех!", каза президентът на Кейн.