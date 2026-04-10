Нов закон във Венецуела отваря минния сектор за чуждестранни инвестиции

Венецуелският парламент, контролиран от движението чависти, одобри новия закон за минното дело, закон, който – точно както закона за въглеводородите – отваря богатите на минерали недра на Венецуела за чуждестранен капитал, пише испанският El Pais. Одобряването на този закон отменя одобрения от Уго Чавес през 2013 г. Той най-накрая беше приет единодушно в същия ден, в който бяха избрани новият главен прокурор и новият омбудсман.

Законът разрешава на национални, чуждестранни, държавни и частни компании или консорциуми да експлоатират злато и „стратегически минерали“. Концесиите ще имат максимална продължителност 30 години, но могат да бъдат удължени за до два 10-годишни периода. Депутатът Орландо Камачо, един от основните поддръжници на проекта, заяви, че една от целите на този закон е „да привлече национален и чуждестранен капитал с правна сигурност“ и „да актуализира правната рамка, за да отговори на настоящите предизвикателства пред страната“.

Що се отнася до целите на закона, временният президент на Венецуела, Делси Родригес, генерира очаквания от няколко седмици. По време на срещи с частни инвеститори, както национални, така и чуждестранни, президентът предложи бизнес възможности в страна, която след военната интервенция на 3 януари е под опеката на Съединените щати, основният интерес към венецуелските природни ресурси.

Законът включва възможността за международна медиация и арбитраж за разрешаване на конфликти,

предпазна мярка, която компаниите са поискали като гаранция срещу експроприации и конфискации, подобни на тези, извършвани от Чавизмът в миналото.

Законът преминава някои от червените линии, наложени от Чавес, когато той национализира петролната и минната промишленост, предоставяйки на държавата изключителен контрол върху правата за експлоатация – въпрос на чест за чавизма. Въпреки това, както беше и при новия закон за въглеводородите, одобрен на 30 януари, правната рамка запазва принципа, че собствеността върху находищата принадлежи на републиката.

Този закон започна да се обсъжда веднага след посещението в началото на март на министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум, което беше последвано и от отмяна на санкциите върху венецуелското злато.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал интереса си към венецуелските минерали, особено към редкоземните елементи, които са глобално контролирани от Китай, неговия търговски съперник. Следователно, след възстановяването на отношенията между Вашингтон и Каракас, барели петрол и доставки на злато започнаха да текат от южноамериканската страна. Най-големите находища на злато и други минерали се намират в южната част на страната, в стратегически район от 112 000 квадратни километра: минната дъга Ориноко.

Минната дейност на тази обширна територия е ненаситна и протича с голяма непрозрачност от страна на правителството. Екологичните организации осъждат огромните опустошения, обхващащи защитени екологични зони, а добиваният продукт може да се счита за „кърваво злато“. Доклади на ООН документират сериозни нарушения на правата на човека, робство и убийства в мините, където контролът се споделя от военни и престъпни групировки, включително колумбийската партизанска група Армия за национално освобождение (ELN). Журналистически разследвания също така разкриха, че незаконно добитото злато от минната дъга Ориноко се внася контрабандно чрез престъпни мрежи, за да се прикрие произходът му, преди да достигне Европа и други пазари.

Що се отнася до златото, новият закон установява, че Централната банка на Венецуела „има преференциалното право да закупува минерала, получен в резултат на всяка минна дейност, извършвана на националната територия“. Определя се таван от 13% върху роялти, плащани на държавата, изчислени върху брутното производство на минерала, въз основа на пазарната стойност на крайния продукт. Параметрите за тези плащания ще бъдат определени от изпълнителната власт, но законът постановява, че държавата може да ги изисква „в брой или в натура“.