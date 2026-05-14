Украйна комбинира бойни роботи и дронове за нов тип война

Наземните роботи на Украйна, въоръжени с оръжия като картечници и гранатомети, са още по-мощни, когато работят заедно с летящите дронове, заяви ключов производител пред Business Insider. Украйна използва флотилия от наземни роботи, за да се бори срещу руската инвазия, като същевременно държи войниците си по-далеч от фронтовите линии. Те са по-ново, но нарастващо допълнение към огромния арсенал от безпилотни системи, които атакуват и затрудняват Русия.

DevDroid, украински производител на роботизирани системи, заяви, че съчетаването на въздушни дронове с наземните роботи отваря още повече възможности и способности в битка. Това е нова форма на роботизирана комбинирана война. Летящите дронове могат да разузнават, да определят целите и да направляват атаката, докато наземните роботи могат да доставят по-тежки оръжия и експлозиви директно до руските позиции.

Наземните роботи са много ефективни сами по себе си, но "когато използвате всичко комбинирано, това е по-ефективно, отколкото да използвате само дрон с FPV (First-Person-View), само машина или само наземен дрон", каза Олег Федоришин, директор по научноизследователска и развойна дейност в DevDroid, пред BI, като се позова на дроните с гледка от първо лице.

Различните безпилотни системи имат различни силни и слаби страни в битка. Роботите могат да носят по-тежко оръжие и често могат да проникват по-лесно в руски позиции, като окопи. Но въздушните дронове имат предимство по отношение на скоростта и общата ситуационна осведоменост, нещо, което липсва на роботите, прилепнали към земята. Летящите дронове могат да пристигнат първи на целевите позиции и да информират другите безпилотни операции, което прави операцията като цяло по-ефективна.

"Например, в бойна ситуация, квадрокоптер за въздушно наблюдение - често по-евтин и много по-познат на войските от наземните роботизирани превозни средства - може да открива цели и да насочва огъня на тежко въоръжен робот", каза Федоришин.

DevDroid произвежда редица роботизирани системи, както и монтажни елементи, така че да могат да се добавят оръжия като картечници и гранатомети.

Тези оръжия са тежки.

M2 Browning, вековна американска картечница, е популярно оръжие за роботите, тъй като те са лесно достъпни в Украйна и се считат за много надеждни.

Счита се обаче, че е твърде тежка, за да може един войник да я носи на дълги разстояния. Украински войник, отговарящ за наземните роботи на своята единица, по-рано заяви пред Business Insider, че роботите могат да носят и тежки експлозивни товари, които имат много по-голяма мощност от натоварените с експлозиви FPV дронове, които са широко разпространени по фронтовите линии.

"Ключовата разлика между въздушните и наземните безпилотни системи е теглото, което могат да пренасят", каза Александър Ябчанка, ръководител на роботизираните системи в украинския батальон "Да Винчи Уолвс".

Той заяви, че Украйна трябва "винаги да бъде с една крачка, половин крачка пред врага по отношение на разрушителната сила". И тук влизат в игра наземните роботи. Той разказа, че неговата единица е вкарала наземен робот, пренасящ 30 кг експлозиви, в мазе, контролирано от Русия.

Взривът е унищожил руската пехота вътре.

Ябчанка посочи, че най-големите въздушни дронове могат да пренасят мини, тежащи по 10 кг всяка, докато най-малките наземни роботи, с които работи, могат да поемат над 22 кг. По-големите могат да пренасят много повече.

"Тяхната роля в събирането на разузнавателна информация е ограничена в сравнение с дроновете във въздуха", каза той.

Неговата единица понякога ги използва по този начин, но теренът затруднява това. Камерите на роботите могат лесно да бъдат блокирани от висока трева и друга растителност. Поставянето на "очи" във въздуха за тези средства помага за преодоляването на това конкретно предизвикателство.

Използването на наземни роботи в Украйна нараства лавинообразно. Освен за атаки и разузнаване, Украйна ги използва за евакуиране на ранени войници, залагане и разминиране, както и за пренасяне на оборудване. Украинският президент Володимир Зеленски заяви миналия месец, че наземните роботи на Украйна са изпълнили повече от 22 000 мисии на фронта през последните три месеца. Той каза, че те заместват хората в рискови действия. Това бележи значително увеличение в сравнение с около 2 000-те мисии, които според официални данни наземните роботи са изпълнили през шестте месеца до декември. Украйна инвестира сериозно в тези системи.

Миналият месец Зеленски заяви, че е възложил на властите да произведат поне 50 000 наземни робота през тази година, а украинският министър на отбраната заяви, че целта е 100% от логистиката на фронта да се извършва от роботизирани системи, а не от хора.

Украйна иска роботите да поемат колкото се може повече роли на бойното поле - приоритет за страна с много по-малко население и армия в сравнение с Русия.