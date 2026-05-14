Войната в Украйна се характеризира с периодични изблици на увереност, че Русия е в отстъпление, ако не и на прага на колапс, и че Украйна, напротив, е на косъм от победата. Изглежда, че в момента се намираме в един от тези моменти на еуфория. Финландският президент Александър Стаб обяви, че Украйна е "в превъзходство" и "в много по-добра позиция, отколкото е била на който и да е етап от тази ужасна война", като обвини Русия, че не е в състояние да набира достатъчно войници, за да компенсира загубите си.

Украинците имат "растяща самоувереност" благодарение на територията, която предполагаемо са си върнали, както го формулира един бивш американски посланик, а тяхната нарастваща увереност във военните успехи "е поразително по-висока днес, отколкото преди година", обвини друг.

Поток от доклади сочи, че стените се затварят около руския президент Владимир Путин, пише за RS Бранко Марцетич, автор на "Yesterday's Man: the Case Against Joe Biden" (Човекът от вчера: аргументите срещу Джо Байдън). С други думи, украински военен пробив е неизбежен, а населението на Украйна остава решено на безкрайни сражения. Но това е трудно да се съгласува с нарастващата криза с набирането на войници в Украйна, най-ярко олицетворявана от нарастващата насилствена съпротива срещу политиката на принудителна мобилизация. От години вече видеоклипове циркулират, на които се вижда как обикновени украинци биват "набирани" за военна служба - или, казано по-откровено, биват отвличани от улиците или домовете си от понякога маскирани мъже и влачени в микробус, за да бъдат откарани. Това е част от усилията за военна мобилизация, които са белязани от противоречия, включително серия от скандали с подкупи, датиращи от преди години, широко разпространени обвинения за злоупотреби и набор на мъже с психически и физически увреждания. Не е изненадващо, че принудителната мобилизация е непопулярна. Петиция, призоваваща за прекратяване на мобилизацията на обществени места, бързо премина прага от 25 000 подписа, необходими за отговор от президента.

Скоро след това офицерите по набирането започнаха да се сблъскват с яростни протести от местните общности. Миналата година украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец публично определи това като "принудителна система" и разкри, че жалбите срещу офицерите по набирането в Териториалните центрове за набиране (TRC) са се увеличили с повече от 33 000% от началото на войната - от едва 18 през 2022 г. до над 6000 през 2025 г. С продължаването на войната гражданското неподчинение срещу практиките на наборната служба става все по-насилствено. 2025 г. започна и завърши с убийства на офицери по набор. В края на януари един мъж се появи в военен тренировъчен център и застреля офицер от ТЦН, който беше "набрал" негов познат. През декември офицер по набор беше смъртоносно намушкан в слабините от мъж, на когото беше поискал да види документите, и който след това нападна още трима офицери, преди да избяга.

Както отбеляза "Kyiv Independent" - издание, което едва ли може да се определи като антивоенно - в репортажа си за нападението с нож, видеоклиповете с насилствени практики на "набиране" "първоначално бяха отхвърлени като преувеличение, подхранено от руските мрежи за дезинформация", но в действителност бяха широко разпространени благодарение на недостига на работна ръка в Украйна и рязкото спадане на доброволните записвания. През декември група хора нападна офицери от TRC, които се опитаха да проверят документите им, като един от тях остана с счупено ребро. Насилието само се е засилило през тази година. В края на миналия януари един мъж уби офицер от военнокомандата и избяга с един от наборниците, които ескортираше.

През февруари бяха регистрирани поне две отделни нападения срещу офицери

от TRC в Харков и в Лвовска област, като за втория се подозира, че е опитал да помогне на наборник да избяга. Месец по-късно група избута от пътя микробус, управляван от вербовчици, и нахлу в него, за да освободи военнослужещия, когото превозваха. През първата седмица на април бяха регистрирани три случая на намушкване в рамките на четири дни, включително вербовчик, прободен в шията от митнически служител, чийто брат той и колегите му се опитали да мобилизират насила. Няколко дни по-късно група тийнейджъри нападнаха служители на ТРЦ, за да защитят мъж, когото се опитваха да мобилизират, а месецът приключи с 48-годишен войник, който дезертира и стреля с автоматично оръжие по кола, в която се намираха служители на ТРЦ и полицай, пращайки двама от тях в болница. Само преди няколко дни предполагаем дезертьор изпрати още двама вербовчици в болница в тежко състояние, намушквайки ги, след като те се опитаха да проверят документите му.

Според правителствени данни тези инциденти са само малка част от повече от 600 нападения срещу офицери по набирането, извършени от началото на войната, като броят на нападенията почти се е утроил от 2024 до 2025 г., когато са регистрирани 341. Само през първите четири месеца на 2026 г. са регистрирани най-малко 117 нападения, което е повече от 20 пъти повече от петте, регистрирани през цялата първа година на войната. Как тогава това се съгласува с проучванията, които дори наскоро показваха, че украинското население е готово да се бори безкрайно, докато не бъде постигната военна победа?

"Почти всички тези проучвания се провеждат изключително на територията под контрола на украинското правителство", казва Володимир Ищенко, научен сътрудник в Института за източноевропейски изследвания към Свободния университет в Берлин. "Това означава, че не се анкетират украинци в Крим, в Донбас, в окупираните територии, в ЕС или украинци, които са отишли в Русия като бежанци, а те са милиони." "Така че до една трета от общото население, притежаващо украински паспорти, дори не е анкетирано", добавя Ищенко.

Други показатели сочат към мълчаливо нежелание да се воюва.

Самият украински министър на отбраната разкри тази година, че има 2 милиона укриващи се от военна служба и 200 000 случая на дезертиране. Докато доброволческото записване бе движещата сила през първите месеци на войната, сега наборната служба е отговорна за 70% от набирането.

Украинските граждани, които избягаха в Европа в началото на войната, се съпротивляват на европейските усилия да бъдат върнати, в някои случаи за да бъдат мобилизирани по искане на украинското правителство. Докато заможните украинци могат да се откупят от наборната служба, командирът на Националната гвардия на Украйна призовава онези, които "имат финансови проблеми", да се присъединят към армията.

Според един анализ на данните за украинските жертви, по-голямата част от загиналите в бой са непропорционално много от малките градове, където равнището на бедност обикновено е по-високо. Залогът е повече от това дали Украйна ще спечели или ще загуби. Продължаването на войната е създало и засилило тежка икономическа и демографска криза за Украйна, която заплашва нейното бъдеще като стабилна и функционираща държава.

Миналата седмица шефът на Службата за миграционна политика на Украйна оцени, че 70% от хората в чужбина може да не се върнат в страната, което заплашва с недостиг на работна ръка в критични сектори. Украинската държава, която вече се поддържа на повърхността чрез огромни заеми от Европа, дължи непосилен дълг на стойност много милиарди евро на семействата на загиналите войници, чийто брой се е увеличил драстично. Голяма част от това е неизвестно на западната общественост.

Докладите на английски език за насилствената съпротива срещу наборната служба са засенчени от истории, твърдящи, че Русия се проваля. Някои доклади на украински език за кризата с набирането на войници и демографската криза в страната просто никога не се превеждат на английски. И така, онези, които най-горещо подкрепят Украйна, несъзнателно аплодират политики, които гарантират нейното постепенно унищожение.