Ново напрежение: САЩ засилват разузнавателните полети около Куба

Американските военни и разузнавателни служби са засилили наблюдателните полети около и в близост до Куба през последните седмици, заявиха няколко американски официални лица. Тази мярка е част от публично видима кампания, която според експерти има за цел да изпрати послание на кубинските власти: наблюдаваме ви. Наблюдателните самолети и дронове на Военноморските сили и Военновъздушните сили са увеличили разузнавателните полети като част от това, което се очаква да бъде по-голямо общо военно натрупване в Карибския басейн през следващите седмици, заявиха двама от американските официални представители, пише NYT. Те и другите официални представители говориха при условие за анонимност, за да обсъдят чувствителна разузнавателна информация или оперативни въпроси. От седмици авиоентузиастите споделят публикации в социалните медии за разузнавателни самолети, като морския патрулен самолет P-8, забелязан на публични уебсайтове за проследяване, докато се приближава към кубинските брегове. Полетите на този модел, на самолета за електронно подслушване RC-135 Rivet Joint, на високопланинския разузнавателен дрон MQ-4 и на други дронове са се увеличили по честота от февруари насам, често в близост до кубинското крайбрежие, заяви американски военен представител.

CNN, която съобщи за увеличените разузнавателни полети, заяви, че е анализирала публично достъпните данни на FlightRadar 24, показващи, че Военноморските сили и Военновъздушните сили са извършили поне 25 такива полета с пилотирани самолети и дронове от началото на февруари. Повечето са били в близост до двата най-големи града на Куба - столицата Хавана и Сантяго де Куба, в югоизточната част на страната. Данните за проследяване на полети обикновено не улавят дроновете на разузнавателните агенции, което прави действителния брой на полетите неизвестен.

Експерти казват, че САЩ исторически са провеждали малко разузнавателни полети в близост до Куба, въпреки десетилетията на лоши отношения между двете страни, което прави неотдавнашната вълна от полети забележителна. Военният представител на САЩ заяви, че наблюдателните полети са имали за цел да предоставят на американските политически и военни лидери по-добра представа за Куба в този критичен момент. Президентът Тръмп ясно заяви, че иска да свали кубинското правителство, като каза, че ще прави каквото си иска с Куба. В неотдавнашна реч в окръг Палм Бийч, Флорида, той заяви, че САЩ ще "поемат контрола почти веднага". Той подправи коментарите си с периодични предупреждения, че комунистическото правителство на Куба е "следващото".

Но военният представител заяви, че за разлика от подготовката за американската командоска акция през януари, при която беше отвлечен президентът на Венецуела Николас Мадуро, тези наблюдателни полети са имали за цел да подсилят кампанията за политически и икономически натиск върху кубинските лидери, а не да предвещават американска военна операция на острова. На фона на засиленото напрежение между САЩ и Куба администрацията на Тръмп прекъсна доставките на петрол за острова, което задълбочи енергийната и икономическата криза в страната. Двете страни са ангажирани в частни преговори, но разговорите не са отбелязали особен напредък, заяви кубинското правителство.

Според експерти разузнавателните полети могат да се използват за подслушване на комуникациите на кубинското правителство и за установяване дали властите натрупват войски или военни превозни средства. Кубинското правителство заяви, че страната е готова да се бори за суверенитета си. Но такива разузнавателни мисии често се извършват в тайна.

Използването на самолети, видими за обществеността, показва, че американското правителство изглежда заинтересовано да сплаши кубинските правителствени служители и да ги накара да се чудят дали предстои военна акция, казаха експертите.

"Можем да изчезнем напълно от радара", каза Хосе Адан Гутиерес, пенсиониран командир от ВМС на САЩ, специализирал в разузнаването. "Когато се подготвяме за операции, ние изчезваме напълно, не включваме радара, за да обявим пристигането си. Фактът, че тези полети бяха умишлено направени публични, по същество показва, че има послание."

Венецуелското правителство осъди подобни разузнавателни полети в седмиците преди американските военни сили да нахлуят в столицата на Венецуела и да пленят президента на страната. Гутиерес и няколко други експерти заявиха, че посланието вероятно е било предназначено не само за Куба, но и за кубински съюзници като Русия и Китай. Той каза, че полетите не означават непременно, че САЩ се готвят да нахлуят в Куба, а че властите актуализират планове за извънредни ситуации, в случай че Тръмп издаде някакви заповеди относно Куба.

Рене Новакоф, пенсиониран офицер от американското разузнаване, заяви, че полетите сочат, че властите може би се готвят да вземат политическо решение.

"Обикновено не правим много неща като това, което правят те", каза Новакоф, която преди три години се пенсионира като заместник-директор на Военното разузнаване и сега е старши научен сътрудник във Флорида Интернешънъл Юнивърсити. "Ето защо това е голяма работа."

Крис Симънс, бивш офицер от контраразузнаването на Агенцията за отбранително разузнаване за Куба, заяви, че американското правителство не се нуждае да стига до такива крайности, за да шпионира страна с толкова малко оперативни военноморски кораби, които биха могли да бъдат използвани за отблъскване на нахлуване. Това, каза той, придава на мисиите вид на демонстрация на сила.

През последните седмици кубински официални лица критикуваха военното натрупване на САЩ,

което описаха като част от престъпна кампания срещу страната.

"Видимото усилие за нормализиране на заплахата от военна агресия на САЩ срещу Куба е част от хладнокръвно изчислена комуникационна стратегия", заяви на X Карлос Фернандес де Косио, заместник-министър на външните работи на Куба. "Това е част от престъплението, а тези, които участват в него, ще бъдат съучастници в евентуалното кръвопролитие."

В началото на администрацията на Тръмп миналата година ЦРУ засили полетите с дронове над Мексико, помагайки за проследяването на лаборатории за фентанил и лидери на картели.

Американски наблюдателен дрон беше използван, за да помогне за локализирането на Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, дългогодишният лидер на картела "Халиско Ню Дженерейшън".

ЦРУ също така изпрати дронове над Венецуела и използва един от своите дронове, за да проведе въздушен удар по пристанище, където според твърденията се товареха наркотици на лодки. Докато военните самолети летят над международни води, разузнавателните агенции не работят при такива ограничения при събирането на информация.

Въпреки това, предвид географското положение на Куба, може би не е било необходимо да се изпраща разузнавателен дрон директно над страната. Брайън Лател, бивш анализатор на ЦРУ за Куба, заяви, че не си спомня такава вълна от разузнавателни операции дори по време на Студената война.