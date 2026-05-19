Тръмп: САЩ могат да нанесат нов удар срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да се наложи да атакуват Иран отново и че е бил само на час разстояние от вземането на решение за удари, преди да отложи атаката, съобщава Ройтерс.

Тръмп говори пред репортери в Белия дом ден след като заяви, че е спрял планираното възобновяване на ударите след ново предложение за мир от Техеран.

"Бях на час разстояние от вземането на решението да ударим днес", заяви Тръмп.

Той също така заяви, че иранските лидери молят за сключване на споразумение,

но че нова атака от страна на САЩ ще се състои в следващите дни, ако такова не бъде постигнато.

"Е, искам да кажа, говоря за два или три дни, може би петък, събота, неделя, нещо такова, може би в началото на следващата седмица, ограничен период от време, защото не можем да им позволим да имат ново ядрено оръжие."

По-рано във вторник иранските държавни медии съобщиха, че най-новото предложение за мир на Техеран включва прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони, близки до Иран, и репарации за разрушенията, причинени от американско-израелската война.

В първите коментари на Техеран по предложението заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви, че Техеран иска също така отмяна на санкциите, освобождаване на замразените средства и прекратяване на морската блокада на страната от страна на САЩ, според информационната агенция IRNA.