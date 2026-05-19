Тръмп отмени удари срещу Иран: Има много добри шансове за ядрена сделка

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има "много добри шансове" САЩ да постигнат споразумение с Техеран, което да не му позволи да се сдобие с ядрено оръжие, часове след като отмени планирана военна атака срещу Иран, за да даде възможност за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че лидерите на ключови американски съюзници от Близкия изток са го помолили да отложи планираната атака срещу Иран, насрочена за днес, за да позволи продължаване на преговорите с Техеран, но предупреди, че САЩ остават в готовност да предприемат пълномощабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение.

"Изглежда има много добри шансове те (съюзниците - бел. ред) да успеят да направят нещо. Ако можем да го постигнем, без да бомбардираме иранците, докато не ги разсипем, ще бъде много щастлив", каза пред журналисти Тръмп.

Тръмп направи съобщението за отмяна на ударите в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на "командно дишане", а американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили.

Тръмп от седмици заплашва, че прекратяването на огъня, договорено в средата на април, може да приключи, ако Иран не сключи споразумение. През уикенда той предупреди: "За Иран часовникът тиктака и е по-добре да се задействат БЪРЗО или от тях няма да остане нищо", припомня БТА.