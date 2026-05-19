Гърция предупреди: Отношенията с Турция са на критичен етап

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис предупреди, че напрежението с Турция може да ескалира в зависимост от съдържанието на съобщаваната законодателна инициатива, свързана с доктрината „Синя родина“, като подчерта, че все още няма официално съобщение от Анкара.

В изказване на конференция за националната стратегия в условия на глобална несигурност Герапетритис описа гръцко-турските отношения като намиращи се на „важен кръстопът“ три години след като двете страни възобновиха усилията си за възстановяване на диалога през 2023 г., пише To Vima.

Министърът предупреди да не се правят заключения само въз основа на медийни доклади и изтекли информации, като отбеляза, че Турция все още не е представила официално плановете си. Въпреки това той заяви, че ако в крайна сметка бъде въведена законодателна мярка, нейното съдържание ще определи дали напрежението между съседните страни ще се засили.

Според Герапетритис всяко едностранно действие от страна на Турция няма да има правно действие съгласно международното право. Въпреки това той призна, че опитът да се предприеме такава стъпка може да породи ново напрежение в региона.

Той подчерта, че Гърция е подготвена за всички възможни сценарии и разполага със средствата да реагира както превантивно, така и реактивно, ако се наложи.

В отговор на критиките, че последните събития подкопават политиката за поддържане на по-спокойни отношения с Турция, Герапетритис заяви, че този подход е укрепил позицията на Гърция на международната сцена.

Той посочи напредъка в области като морско пространствено планиране, морски паркове, отговори на искания за демилитаризация и разширяването на стратегическите партньорства със страни като САЩ, Израел, държавите от Персийския залив и Индия.

"Влиянието на Гърция е по-голямо от всякога", каза той, добавяйки, че спокойните отношения не са самоцел, а инструмент за укрепване на геополитическата позиция на страната.

Външният министър подчерта също, че поддържането на канали за комуникация с Анкара през последните три години е дало осезаеми резултати, включително по-малко нарушения на въздушното пространство, намалени миграционни потоци, засилена туристическа активност и по-силни търговски отношения.

Морският спор остава нерешен

Въпреки тези постижения Герапетритис заяви, че траен мир не може да бъде постигнат, докато основният спор между двете страни остава нерешен. Той определи делимитацията на континенталния шелф и изключителните икономически зони като централния въпрос, разделящ Атина и Анкара.

В същото време той заяви, че Гърция значително е засилила геополитическото си влияние чрез по-силни международни партньорства и стратегически съюзи.

Герапетритис коментира и неотдавнашното откриване на въоръжен морски дрон край гръцкото крайбрежие, като описа инцидента като "изключително сериозен" и подчерта, че въпросът остава отворен.

Той заяви, че е немислимо такъв обект да бъде открит на гръцките брегове и предупреди за потенциалните последствия за сигурността, икономическата дейност и околната среда. Министърът добави, че Средиземно море не трябва да се превръща в нов театър на военни операции.

Правителството очаква окончателните заключения на въоръжените сили, преди да вземе решение за по-нататъшни действия, както чрез двустранни канали, така и чрез международни организации.

Потвърждавайки подкрепата на Гърция за Украйна, Герапетритис я описа като стратегически национален избор, коренящ се в дългогодишния ангажимент на страната към международното право и противопоставянето на териториалния ревизионизъм.

В заключение той подчерта, че Гърция няма да допусне конфликтът да се разпространи в Средиземно море, като изтъкна, че войните не се решават чрез експанзия, а напротив, стават още по-трудни за овладяване.