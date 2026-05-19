Путин пристигна в Пекин на двудневно посещение ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай, съобщава ТАСС.

Руският лидер ще бъде в Пекин на 19 и 20 май, а графикът му е доста натоварен. Както отбеляза по-рано неговият помощник по международните въпроси Юрий Ушаков, най-важното събитие от предстоящото посещение ще бъде обсъждането на най-належащите международни въпроси на чай с китайския президент Си Дзинпин.

Интимното чаено парти ще бъде предшествано от руско-китайски разговори с участието на делегации, среща с премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян, откриване на междугодишни образователни програми, посещение на съвместна изложба на ТАСС и Синхуа, посветена на историята на отношенията между двете страни, среща с младия китайски инженер Пей Пай и други протоколни събития.

❗🇷🇺🇨🇳 Russian President Putin arrives in China for a two-day visit. pic.twitter.com/aQnKHa2BjE — Visioner (@visionergeo) May 19, 2026

На летище Пекин Столичен Путин беше посрещнат като виден гост.

В негова чест бяха издигнати руските и китайските национални знамена, сформиран е почетен караул и към него се присъедини приветствена група китайски ученици и студенти. На стъпалата на летището руският лидер беше посрещнат от Ван И, директор на Канцеларията на Комисията по външни работи на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и министър на външните работи на Китайската народна република, с когото руският лидер разговаря накратко на червения килим. Той се срещна и с Джан Ханхуей, китайския посланик в Москва Игор Моргулов, и висши дипломатически служители от руски мисии в чужбина. Путин се ръкува с посрещнатите. Докато руският президент вървеше по червения килим, децата и студентите развяваха руски и китайски знамена и скандираха: „Добре дошли!“ на китайски.

След кратка церемония по посрещане, Путин се качи на президентския Aurus и отпътува за предоставената му държавна резиденция. Путин обикновено използва колата си с руски регистрационни номера за всички пътувания, включително международни. И този път президентската лимузина беше специално докарана от Русия, но регистрационните ѝ номера бяха заменени с китайски. Черният цвят обозначава дипломатическите номера.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin arrives in Beijing, China. US President Donald Trump was in Beijing last week to meet Chinese President Xi Jinping.



(Video Source: Ruptly for Russian Pool via Reuters) pic.twitter.com/0ojQpPHv1x — ANI (@ANI) May 19, 2026