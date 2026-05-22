Оцеляла 4600 години: Хеопсовата пирамида е проектирана да устоява на земетресения

Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години отчасти благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ново проучване на египетски изследователи.

Учени са използвали сеизмометри, за да измерят фините вибрации на 37 места във и около пирамидата, и са установили, че въпреки огромните си размери тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин.

Пирамидата, построена като гробница на фараона Хеопс (Хуфу), има широка основа, нисък център на тежестта, симетрична форма и вътрешни камери, които помагат за абсорбирането и разсейването на сеизмичната енергия. Изследователите отбелязват още, че тя е изградена върху здрава варовикова основа.

„Тези елементи заедно създават добре балансирана и устойчива структура“, казва Мохамед Елгабри от Египетския национален изследователски институт по астрономия и геофизика, научен ръководител на изследването, публикувано в Scientific Reports.

Учените са установили също, че специални кухини над т. нар. камера на царя намаляват вибрациите и защитават едно от най-важните вътрешни пространства на пирамидата, където е бил поставен саркофагът на фараона.

Разположена в Гиза край Кайро, пирамидата първоначално е била висока 147 метра и е останала най-високата постройка в света в продължение на близо 3800 години. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително разрушителните трусове през 1847 и 1992 г., с минимални щети.

